Un actor dintr-un celebru film premiat cu Oscar a fost condamnat la închisoare pe viață în SUA

Kevin Costner (centru) într-o secvență din filmul său „Cel care dansează cu lupii”, FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Un judecător din Nevada l-a condamnat luni la închisoare pe viață pe actorul amerindian Nathan Chasing Horse, cunoscut pentru interpretarea sa din celebrul film „Cel care dansează cu lupii” (Dances With Wolves) pentru agresarea sexuală a unor femei și fete indigene, anunță Associated Press.

Un juriu îl găsise anterior vinovat de 13 capete de acuzare, majoritatea legate de agresarea sexuală a trei femei.

Acuzatoarele și familiile acestora i-au spus judecătoarei Jessica Peterson că încă suferă din cauza traumelor provocate de Chasing Horse, în vârstă de 49 de ani, și că se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește credința lor, după ce acesta a profitat de poziția sa de lider spiritual.

„Nu există nicio modalitate de a recupera tinerețea, pierderea copilăriei, prima mea experiență, primul meu sărut, absolvirea pe care nu am avut-o niciodată”, a declarat Corena Leone-LaCroix, care avea 14 ani când Chasing Horse a agresat-o. „Viața pe care acea fetiță ar fi putut să o trăiască mi-a fost luată pentru totdeauna”, a adăugat ea.

Kevin Costner l-a ales pe Chasing Horse pentru filmul cu care și-a făcut debutul regizoral

Deși a apărut ulterior în câteva filme pentru televiziune, rolul tânărului indigen Lakota „Smiles a Lot” (Cel care zâmbește mult) din westernul „Dancing with Wolves este de departe cel mai cunoscut în care a jucat Nathan Chasing Horse.

Lungmetrajul care a marcat debutul regizor al lui Kevin Costner a fost marele câștigător al galei Premiilor Oscar din 1991, adjudecându-și statuetele pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat, cea mai bună imagine, cea mai bună coloană sonoră, cel mai bun sunet și cea mai bună editare de film.

Costner a fost nominalizat și la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, însă a pierdut în fața lui Jeremy Irons, premiat pentru interpretarea sa din drama juridică „Misterul familiei Von Bulow”.

Actorul Nathan Chasing Horse în sala de judecată, FOTO: Ty O’Neil / AP / Profimedia

Actorul indigen a respins toate acuzațiile la adresa sa

Associated Press relatează că actorul, îmbrăcat în uniforma bleumarin a Centrului de Detenție a Comitatului Clark, a privit drept înainte în timp ce victimele și-au citit declarațiile și a rămas tăcut când a fost escortat din sala de judecată. Va fi eligibil pentru eliberare condiționată după ce va executa 37 de ani de închisoare. El a continuat să nege acuzațiile formulate împotriva sa.

„Aceasta este o eroare judiciară”, i-a spus el judecătoarei luni.

Judecătoarea Peterson a declarat că a fost uimită de faptul că acesta continuă să nege acuzațiile, în pofida probelor prezentate în timpul procesului.

„Ați exploatat încrederea acestor femei și spiritualitatea lor și le-ați manipulat pentru propria dumneavoastră satisfacție personală”, a spus ea înainte de a anunța sentința.

Pronunțarea sentinței încheie un efort de mai mulți ani de a-l aduce în fața justiției pe fostul actor, după ce acesta a fost arestat și pus sub acuzare pentru prima dată în 2023.

Acea arestare inițială a avut ecou în comunitățile indigene, autoritățile din alte state și din Canada formulând ulterior noi acuzații penale. Acestea sunt încă în curs de soluționare.