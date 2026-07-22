Un actor îndrăgit dezvăluie că a fost diagnosticat cu cancer în aceeași perioadă ca fiica sa

Actorul canadian William Shatner, îndrăgit și devenit un simbol al culturii pop datorită intepretării sale din serialul „Star Trek” original, a dezvăluit în premieră lupta sa cu melanom în stadiul IV, purtată în paralel cu lupta fiicei sale, Melanie Shatner Gretsch, care a supraviețuit unui cancer de sân în stadiul IV, relatează ABC News.

Actorul în vârstă de 95 de ani și fiica sa au vorbit în exclusivitate pentru revista People despre diagnosticele lor, parcursul tratamentelor și despre cum le-a schimbat perspectiva asupra vieții faptul că au supraviețuit amândoi bolii.

Shatner a povestit că fiica sa a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiul IV în 2022, la vârsta de 60 de ani, după ce și-a descoperit un nodul la sân. Aproximativ un an mai târziu, Shatner a aflat că suferă de melanom în stadiul IV.

„Am mers la un medic oncolog… iar operația a fost făcută aproape imediat, deoarece era vorba despre un melanom în stadiul IV”, a spus Shatner. În trecut, melanomul în stadiul IV era asociat cu o supraviețuire mediană de mai puțin de un an.

Cu toate acestea, în ultimul deceniu, progresele științifice majore în domeniul imunoterapiei – tratamente care stimulează propriul sistem imunitar al organismului să lupte împotriva celulelor tumorale – și alte terapii țintite au îmbunătățit considerabil prognosticul pacienților.

William Shatner, 95, and His Daughter Melanie, 61, Reveal They Fought Stage 4 Cancer at the Same Time (Exclusive) https://t.co/GxgGm2Pvvt — People (@people) July 22, 2026

Atât actorul, cât și fiica sa, au fost diagnosticați cu cancer în stadiu avansat

În ciuda diagnosticului primit de tatăl său, Shatner Gretsch spune că acesta nu a părut niciodată tulburat. „Reacția lui a fost de genul: «O să fiu bine»”, și-a amintit ea.

Potrivit Institutului Național al Cancerului din SUA, melanomul în stadiul IV este un cancer care s-a răspândit de la locul inițial către alte părți îndepărtate ale corpului, în timp ce cancerul de sân în stadiul IV – numit și cancer de sân metastatic – s-a extins dincolo de sân și de ganglionii limfatici din apropiere către organe aflate la distanță.

Tatăl și fiica au spus că familia lor unită i-a ajutat să treacă peste perioada tratamentului. Shatner Gretsch și-a amintit de o noapte în care și-a sunat tatăl convinsă că urma să moară.

„Te-am sunat și ți-am spus: «Cred că mor»”, a povestit ea în interviul acordat alături de celebrul ei tată. Ea a spus că l-a auzit ridicându-se din pat înainte ca el să-i spună: „Vin imediat la tine.”

Reflectând asupra sprijinului oferit de familie, Shatner a declarat: „Suntem o familie foarte unită. Legătura dintre noi s-a întărit trecând împreună peste tot felul de dificultăți. Și cine știe câte altele vom mai depăși.”

Astăzi, atât Shatner, cât și fiica sa nu mai prezintă semne de boală și se află în remisie.

„Mă surprind conducând mașina… și zâmbesc pur și simplu”, afirmă William Shatner

Cei doi afirmă că au decis să vorbească acum despre experiența prin care au trecut deoarece doresc să lanseze un nou podcast, numit „No Time, But Now”, în care vorbesc despre viață, familie și despre bucuria de a aprecia momentele simple de zi cu zi.

Shatner Gretsch spune că diagnosticul tatălui său i-a schimbat acestuia modul în care privește lumea.

„Se bucură mult mai mult când vede o pasăre zburând pe lângă fereastră, este mai atent la ceea ce îl înconjoară și pe mine și pe surorile mele ne-a învățat să fim conștiente de răsăritul soarelui și de cerul albastru”, a relatat ea pentru revista People.

Shatner a fost de acord și a mărturisit: „Mă surprind conducând mașina… și zâmbesc pur și simplu”.

El a continuat: „Acestea sunt miracolele vieții. Dacă le lași să treacă pe lângă tine fără să le observi, pierzi bucuria de a trăi”.

„Mi-a schimbat viața, iar schimbarea a fost în bine”, a adăugat Shatner Gretsch.

William Shatner este cunoscut mai ales pentru rolul căpitanului James T. Kirk din serialul original „Star Trek”. Ulterior, a jucat în serialele „T.J. Hooker” și „The Practice”, iar o nouă generație de telespectatori l-a cunoscut datorită aparițiilor sale ca actor invitat în numeroase seriale TV.