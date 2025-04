Un actor premiat cu Oscar spune că a fost de 10 ori în concediu până la 63 de ani: „Am fost atât de obsedat”. Ce sfat are pentru tineri

Actorul Forest Whitaker, premiat cu Oscar și Globul de Aur pentru rolul său din lungmetrajul The „The Last King of Scotland”, a mărturisit că a fost adesea „acaparat de ceea ce face”, încât nu și-a luat prea multe concedii, scris Business Insider.

„Am avut doar vreo 10 vacanțe în toată viața mea”, a declarat actorul veteran pentru revista Haute Living într-un interviu de săptămâna aceasta. Trei dintre acestea au fost în insula italiană Capri, unul în India și un altul în orașul mexican Cancún.

Whitaker a precizat că escapada sa tropicală în Cancún, petrecută pe plajă, a fost una dintre cele mai memorabile. „Este cel mai mare lux pe care mi-l pot imagina”, a subliniat actorul care de-a lungul deceniilor a jucat în numeroase filme cunoscute precum Bird, Good Morning, Vietnam, Prêt-à-Porter, Rogue One: A Star Wars Story, The Forgiven sau Black Panther.

Rolul din lungmetrajul The Last King of Scotland din 2006, în care l-a jucat pe fostul președinte al Ugandei Idi Amin, a fost cel care i-a adus lui Whitaker un premiu Oscar, un Glob de Aur și un Premiu BAFTA.

Whitaker a mai spune în interviu că, în afară de cele 10 concedii pe care le-a făcut în străinătate, toate celelalte vacanțe ale sale au fost drumuri cu mașina din California până în Texas pentru a-și vizita familia.

Actorul Forest Whitaker. Foto: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

„Să nu lași munca să-ți stoarcă bucuria”, spune actorul premiat cu Oscar

Whitaker a explicat că și-ar dori să se odihnească mai mult, dar că pur și simplu este prea absorbit de muncă, mai ales că în ultimii ani și-a lansat propria sa companie de producție cinematografică, a lucrat și ca producător muzical, și este de asemenea implicat în mai multe organizații caritabile și de filantropie.

„Am fost uneori ca un călugăr, ca un pustnic, cu felul în care muncesc – atât de obsedat și acaparat de ceea ce fac, încât partea aceea grijulie din Forest nu se manifestă prea des”, a relatat Whitaker.

Actorul spune că, dacă ar putea să se întoarcă în trecut pentru a-i da un sfat „versiunii” sale mai tinere, acesta ar fi să trăiască clipa și să „caute mai multe ocazii de a găsi bucurie în viață.”

„Să nu lași munca să-ți stoarcă bucuria”, a mai spus Whitaker că i-ar transmite tânărului său sine.