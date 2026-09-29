„Un actor străin” a fost implicat în complotul de la baza militară din Marea Britanie, spune Rubio. Cei cinci suspecți au fost eliberați pe cauțiune

Washingtonul s-a declarat mirat de decizia Londrei de a-i elibera pentru moment pe suspecții reținuți în apropierea bazei RAF Fairford din vestul Angliei.

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat că „mâna unui actor străin” a fost implicată în incidentul din Marea Britanie, în care cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea că plănuiau un atentat terorist în apropierea unei baze aeriene folosite de forțele americane pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

Poliția britanică a declarat un incident major la baza RAF Fairford din vestul Angliei în urma arestărilor de duminică dimineață, iar guvernul a convocat o ședință de urgență.

Cu toate acestea, poliția i-a eliberat pe cei cinci pe cauțiune luni, în vreme ce a precizat că ancheta nu s-a încheiat și că verifică dacă indivizi care acționau în numele unui stat străin au fost implicați în presupusul complot.

Sursele citate de presa britanică au afirmat că eliberarea lor sugerează faptul că anchetatorii consideră improbabil ca aceștia să fi fost pe punctul de a comite un atac cu numeroase victime prin detonarea unei bombe în apropierea bazei.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că cele trei autoutilitare albe cu care se pare că se deplasau bărbații nu conțineau explozibili funcționali.

Trump spune că nu i-ar fi eliberat pe suspecți

Sursa a precizat că intervenția poliției de duminică nu a fost bazată pe informații ale serviciilor secrete – ceea ce indică faptul că cei cinci nu se aflau sub supraveghere directă și că autoritățile au reacționat practic la apelul unei localnice care i-a văzut pe bărbați la fața locului.

În același timp, sursa citată de Reuters a spus că securitatea a fost întărită la bază, ceea ce sugerează totuși existența unor informații conform cărora aceasta era vizată.

„Ceea ce s-a întâmplat, ceea ce aproape s-a întâmplat, ceea ce s-ar fi putut întâmpla în Marea Britanie în weekend este o situație foarte gravă. Este una care implică în mod clar amestecul unui actor străin. Nu voi intra încă în detalii cu privire la acest aspect”, a declarat Rubio luni seara în cadrul emisiunii „Hannity” a postului Fox News.

El nu a furnizat dovezi și nu a oferit detalii specifice.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni reporterilor de la Casa Albă că incidentul „ar putea fi” legat de Iran, cu care Statele Unite se află în război de la sfârșitul lunii februarie, și că el nu i-ar fi eliberat pe suspecți pe cauțiune.

„Eu n-aș fi făcut asta”, a spus el.

Rubio a spus la rândul său că multă lume a fost „tulburată deoarece unele dintre aceste persoane (aflate sub anchetă) au fost eliberate pe cauțiune”.

Cei cinci sunt cetățeni britanici

Cei cinci bărbați care au fost arestați sunt toți cetățeni britanici cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, din Londra.

Aceștia au fost reținuți în primele ore ale zilei de duminică, după ce poliția a fost alertată de o femeie din localitate cu privire la cele trei dubițe albe parcate în apropierea bazei RAF Fairford.

Locuitorii din zonă au declarat că măsurile de securitate au fost întărite semnificativ la bază în zilele premergătoare zilei de duminică.

Marți dimineață, în jurul bazei exista încă un cordon de securitate extins și erau instalate blocaje rutiere, deși presa locală a relatat că locuitorii din casele din apropiere, care fuseseră evacuați, s-au putut întoarce în locuințe.

Pista iraniană

Guvernele occidentale au avertizat în ultimii ani cu privire la amenințarea reprezentată de actori ostili din Iran, Rusia și din alte părți, care organizează activități perturbatoare sau angajează intermediari pentru a pune în aplicare atacuri.

Marea Britanie a ridicat nivelul național de amenințare teroristă la al doilea cel mai ridicat nivel în aprilie, după o serie de incidente antisemite în nordul Londrei, ceea ce înseamnă că un atac este considerat foarte probabil.

De asemenea, Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva unor persoane și entități conectate cu Iran, acuzându-le de implicare în activități ostile, inclusiv planificarea de atacuri și furnizarea de servicii financiare către grupuri care urmăresc destabilizarea Marii Britanii și a altor țări.

Iranul a negat implicarea în atacuri sau comploturi în Marea Britanie și în alte părți, iar luni a negat orice implicare în incidentul de la Fairford.