Un adolescent a murit înecat în mare, la Olimp, iar un altul este dat dispărut

Două persoane au dispărut în mare, duminică, în zona staţiunii Olimp. Una dintre acestea a fost scoasă la mal de salvamari, medicii au început resuscitarea, însă victima, un adolescent de 17 ani, nu a mai putut fi salvat.

Vasile Borteș, șeful Salvamarilor din sudul litoralului, a declarat într-o intervenție la Digi24 că o altă persoană în continuare căutată.

„Pe plaja din Olimp, în dreptul hotelului Muntenia, au intrat în apă trei tineri. Unul a fost scos de salvamari, al doilea a fost scăpat din mână de salvamari, iar al treilea a rămas în apă. Avem un dispărut și unul este declarat decedat”, a anunțat Vasile Borteș.

Reprezentanţii ISU Dobrogea au anunţat anterior că, în ciuda eforturilor depuse, persoana scoasă din apă de către salvamari nu a mai putut fi salvată. Victima, un adolescent în vârstă de 17 ani, a fost declarată decedată de către echipajul Serviciului de Ambulanţă Constanţa.