Un adolescent de 17 ani, băut și fără permis, a lovit cinci mașini la intrarea în București. Trei oameni, la spital

Accidentul a avut loc marți dimineață în București, la ieșirea de pe Autostrada A3, când un tânăr de 17 ani a intrat într-o intersecție în coliziune cu cinci mașini, anunță Brigada Rutieră.

Brigada Rutieră anunță că a fost sesizată prin apel 112, în jurul orei 06.50, cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția dintre Str. Gherghiței şi Prelungirea Teslei.

„Din primele date, a rezultat faptul că un tânăr în vârstă de 17 ani a condus un autovehicul pe Str. Gherghiței, dinspre Şos. Colentina către A3, iar când a ajuns la intersecția cu Prelungirea Teslei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu cinci autovehicule”, a anunțat Brigada Rutieră.

Tânărul de 17 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Totodată, după efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, conducătorul auto a fost condus la I.N.M.L. pentru recoltarea de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică”, au precizat polițiștii.

Ceilalți șoferi au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind zero.

Din verificările făcute de polițiști a reieșit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma accidentului de circulație, trei persoane au fost rănite şi transportate la spital.

„Pentru asigurarea fluenței traficului și efectuarea cercetării la fața locului, au fost dispuse restricții de circulație pe Str. Gherghiței, pe sensul de mers dinspre Șos. Colentina către A3, traficul desfășurându-se alternativ, pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri”, a mai anunțat Brigada Rutieră.