Un afacerist inculpat într-un dosar DIICOT ocupă ilegal o piață din București

Aflată în apropierea Parcului Bazilescu, în cartierul Bucureștii Noi din nordul Capitalei, Piața 16 Februarie se întinde pe aproximativ 1.500 de metri pătrați.

Aproape două decenii Piața 16 Februarie, din Capitală, s-a aflat în administrarea lui Nicolae Cristescu, mason și fost finanțator al clubului Rapid, acuzat de DIICOT și judecat pentru constituire de grup infracțional și șantaj, scrie siteul de investigații Snoop.

Contractul dintre firma lui Nicolae Cristescu și Primăria Sectorului 1 a expirat de un an, însă acesta refuză să predea piața și a dat în judecată instituția.

Ce au promis primarii

„Timp de 25 de ani, Piața 16 Februarie a fost captivă în mâinile clientelei PSD și PNL de la Sectorul 1. În această primăvară am notificat cei 200 de comercianți că o vom prelua în administrare pentru a o moderniza la standarde occidentale și să nu mai plătească taxele către pușculița PSD. În luna august vom face curățenie și vom redeschide piața pentru toți locuitorii din Sectorul 1”, scria, în mai 2024, Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1.

Pe 6 august 2024, la o zi după ce contractul expirase, o echipă formată din funcționari ai primăriei și ai Poliției Locale, condusă de viceprimarul de la acea vreme, Oliver Păiuși (USR), a fost la Piața 16 Februarie pentru a prelua controlul acesteia. Nicolae Cristescu a refuzat însă să semneze procesul de predare-primire și să elibereze spațiul.

„Am fost cu o echipă de aproximativ 40 de funcționari, pentru că eu am constatat o ilegalitate. Ni s-a refuzat accesul, directorul Poliției Sectorului 1 nu a fost lăsat să-și facă treaba, am fost pur și simplu blocați de mai multe persoane”, a declarat pentru Snoop Oliver Păiuși.

Potrivit surselor Snoop, afaceristul le-a spus atunci polițiștilor că „îi are la mână pe toți”.

Și actualul primar al Sectorului 1, George Tuță, a promis de mai multe ori în campania electorală pentru alegerile locale care au avut loc anul trecut că va reface „rapid” Piața 16 Februarie, dacă va câștiga fotoliul de primar.

Tuță: „Ceva total abuziv”

A trecut un an de când contractul a expirat și nimic nu s-a schimbat.

Primarul Tuță a explicat pentru Snoop că, deși concesiunea era între Consiliul Local și firma Teomod a lui Nicolae Cristescu, primăria nu a făcut demersurile pentru a-i da primarului mandat să nu prelungească contractul. Astfel, Cristescu s-a dus în instanță. „A fost o complicăciune juridică, dar este finalizată. Acum există o hotărâre de consiliu prin care am fost împuternicit să reziliez acel contract”, a explicat primarul Tuță pentru Snoop.

Tuță a recunoscut că ce se întâmplă în Piața 16 Februarie este „ceva total abuziv” și că a vorbit personal și cu fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, și cu actualul interimar, Stelian Bujduveanu, pentru a fi semnată dispoziția de demolare a construcțiilor neautorizate.

Câți bani a scos Cristescu din Piața 16 Februarie

„Eu am fost un partener loial și de bună credință al primăriei, primăria a făcut profit”, susține Cristescu.

În 16 ani, în perioada 2009-2024, Primăria Sectorului 1 a încasat un total de 5.922.928,21 de lei, echivalentul a aproximativ 1.531.155 de dolari. Sumele care mergeau către administrația locală au început să scadă considerabil începând cu 2016, în unele cazuri încasările fiind și de patru ori mai mici față de primii ani pentru care există date oficiale. Totul despre bani în investigația din Snoop.