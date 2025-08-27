Un aliat apropiat al lui Putin, mesaj neașteptat pentru Chișinău de Ziua Independenței: „Fie ca cerul de deasupra țării voastre să fie mereu senin”

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliatul lui Vladimir Putin, care i-a pus la dispoziţie teritoriul ţării pentru a invada Ucraina în 2022, a transmis un mesaj de felicitare Chişinăului cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenţei, notează News.ro.

„Sunt convins că, în pofida provocărilor şi ameninţărilor actuale, înţelepciunea şi hărnicia poporului moldovean vor permite depăşirea dificultăţilor şi vor asigura dezvoltarea constantă a unei ţări suverane, autentice şi prospere”, spune Lukaşenko în mesajul transmis de serviciul său de presă.

„Cred cu tărie că, indiferent de situaţia politică, belaruşii şi moldovenii vor continua să menţină relaţii de prietenie, bazate pe respect reciproc profund şi încredere”, spune liderul Belarusului, ţară care, la fel ca Republica Moldova, a făcut parte din URSS.

„Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin, iar în fiecare casă să domnească înţelegerea şi bunăstarea”, le-a transmis moldovenilor Aleksandr Lukaşenko, lider autoritarist care se află la putere din 1994, fiind cel mai „vechi” şef de stat din Europa.

Rusia şi Belarusul au format o Uniune Statală, iar Moscova a plasat în Belarus rachete nucleare strategice, fiind pentru prima dată după Războiul Rece când a transportat astfel de arme în afara teritoriului Federaţiei Ruse.

Potrivit NewsMaker, felicitări şi urări de prietenie au fost transmise şi de state precum Turcia, Serbia, China, Japonia, Coreea de Sud, Kazahstan, Australia şi Noua Zeelandă, dar şi din partea mai multor ţări din Caucaz, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, inclusiv Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turkmenistan şi Oman.

Un gest simbolic a venit din India, unde Qutub Minar, cel mai înalt turn de cărămidă din lume, a fost iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova, iar imnul ţării a răsunat la New Delhi.

Liderii Franței, Germaniei și Poloniei, mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk și-au exprimat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE, criticând „minciunile” și „atacurile hibride” rusești, miercuri, în timpul unei vizite simbolice la Chișinău, transmite AFP.

Cei trei lideri s-au întâlnit cu președinta Maia Sandu miercuri, când s-au împlinit 34 de ani de la Declarația de Independență a Republicii Moldova. Vizita a avut loc, totodată, cu o zi înainte de startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare ale Republicii Moldova din 28 septembrie și pe fondul acuzațiilor de ingerință rusă.

„Propaganda Kremlinului ne spune că europenii vor să prelungească războiul și că Uniunea Europeană oprimă oamenii. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea tuturor”, a declarat Macron, într-o conferință comună de presă cu ceilalți trei lideri, în care a exprimat „sprijinul hotărât” al Franței pentru Republica Moldova și candidatura sa la UE.

Merz a spus că „ușa către Uniunea Europeană este deschisă”. Cancelarul Germaniei a adăugat că Republica Moldova ar fi „binevenită din toată inima în Uniunea Europeană” și că Berlinul va „face tot ce putem pentru a deschide primul capitol al negocierilor în toamnă”.

„Înainte de alegerile parlamentare de aici, nu trece o zi fără atacuri hibride rusești masive”, a avertizat Friedrich Merz, menționând că „democrația Republicii Moldova este în luată în vizor, online și offline”.