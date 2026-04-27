Un alt oraș din România interzice jocurile de noroc: „Nu are rost să vă spun prin ce am trecut”

Câmpulung devine al patrulea oraș din România, după Iași, Sibiu și Brăila, care a decis luni interzicerea jocurilor de noroc.

Anunțul a fost făcut pe Facebook de către primarul din Câmpulung, Elena Lasconi.

„Începând de astăzi jocurile de noroc sunt interzise în Câmpulung. Nu are rost să vă spun prin ce am trecut. Important este interesul cetățenilor. Știu că sunt și nemulțumiți, dar sunt convinsă că toți vor fi până la urmă de acord că măsura este în folosul comunității”, a scris Lasconi.

Tot luni, Consiliile locale din Brăila și Sibiu au decis să interzică sălile de jocuri de noroc.

Patriarhia Română a intervenit și ea și a avertizat, luni, asupra efectelor sociale și morale ale jocurilor de noroc și a cerut măsuri pentru limitarea fenomenului.

„Practicile legate de jocurile de noroc promovează iluzia câștigului rapid și fără efort, cultivând o mentalitate care poate conduce la dependență, precum și la pierderea libertății interioare și a valorilor morale”, spun reprezentanții Patriarhiei.

Ei fac apel „la responsabilitate din partea tuturor factorilor implicați – persoane, familii, instituții și autorități publice – în vederea limitării extinderii acestui fenomen, a protejării demnității umane și a încurajării binelui comun”.