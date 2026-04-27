Două orașe mari din România au interzis astăzi sălile de jocuri de noroc. „Ați văzut si voi câte presiuni au fost”

Consiliile locale din Brăila și Sibiul au decis luni să interzică sălile de jocuri de noroc.

Consiliul local Sibiu a votat luni pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe raza municipiului Sibiu, scrie publicația locală OradeSibiu.

Potrivit sursei citate, 13 consilieri au votat în favoarea interzicerii, iar alți 6 s-au abținut la vot. Consilierii FDGR, AUR și USR au votat pentru interzicerea jocurilor de noroc (cu excepția loto), iar consilierii PSD și Forța Dreptei s-au abținut.

O decizie similară a fost luată și la Brăila.

„În urmă cu puțin timp, consilierii locali municipali au votat în unanimitate pentru adoptarea proiectului de hotărâre care prevede interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila !!! Nu a fost ușor !!! Ați văzut si voi câte presiuni au fost !!! Interesele sunt uriașe, fiind vorba de sume enorme de bani !!! Am rezistat și am dus la îndeplinire o promisiune care va ajuta Brăila: protejarea oamenilor este mai importantă decât orice profit !!! Mulțumesc pentru că mi-ați fost alături !!! Este victoria noastră !!!”, a scris primarul Brăilei, Viorel Marian Dragomir, pe Facebook.