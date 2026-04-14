Un antreprenor ce și-a înființat prima firmă la 13 ani și-a vândut ultima afacere celor de la OpenAI

OpenAI a achiziționat Hiro Finance, a anunțat luni Ethan Bloch, fondatorul acestui startup pentru finanțe personale care și-a lansat prima companie la vârsta de 13 ani, relatează TechCrunch.

Bloch nu a dezvăluit valoarea la care s-a ridicat tranzacția, însă OpenAI a confirmat achiziția în comentarii separate.

Afaceristul acum în vârstă de 41 de ani a povestit într-un interviu acordat Business Insider anul trecut că Hiro, un startup de finanțe și tehnologie bazat pe AI, a fost al 15-lea proiect pe care l-a lansat, după ce și-a început cariera de antreprenor în tehnologie la vârsta de 13 ani.

Fiul unor părinți care au emigrat din Europa de Est în SUA, el a început prin a importa electronice din China: controllere de PlayStation și carduri de memorie. „Am creat un site web numit Blochardware, după numele meu de familie. În 1998, era un magazin de comerț electronic timpuriu, înainte ca oamenii să plătească în mod obișnuit online cu carduri de credit, și, de fapt, era o adevărată bătaie de cap”, a declarat acesta pentru BI.

El a povestit că primele sale 13 proiecte au eșuat. Pe al 14-lea, Flowtown – un instrument SaaS pentru rețele sociale lansat în 2009 – l-a vândut pentru 4,5 milioane de dolari. Digit, o altă companie a sa , a fost vândută anul trecut pentru aproximativ 230 de milioane de dolari. Aceasta era o bancă digitală care îi ajuta pe oameni să economisească automat bani.

OpenAI a cumpărat compania antreprenorului la doar câteva luni după ce și-a lansat instrumentul AI

Bloch și-a vândut acum cel mai recent startup către OpenAI, o companie care a stabilit recorduri în materie de creștere și atragere de finanțare. Antreprenorul tech a precizat în mesajul său că angajații Hiro i se vor alătura la OpenAI. Nu a precizat de câți angajați este vorba, însă LinkedIn indică aproximativ 10 persoane asociate cu compania.

Hiro a fost fondată în 2023 și și-a lansat instrumentul bazat pe inteligență artificială în urmă cu aproximativ cinci luni. Hiro oferea planificare financiară bazată pe AI pentru consumatori.

Utilizatorii introduceau informații financiare precum salariul, datoriile și cheltuielile lunare, iar aplicația modela diferite scenarii ipotetice pentru a-i ajuta să ia decizii financiare.

Bloch a explicat într-o demonstrație a instrumentului AI că Hiro a fost antrenat în mod special pentru a excela în calcule financiare, inclusiv printr-o opțiune care le permitea utilizatorilor să verifice acuratețea rezultatelor.

Noua tranzacție a atras atenția deoarece Hiro nu este prima aplicație financiară pe care OpenAI o achiziționează, având în vedere că aceasta promovează ChatGPT ca un instrument util pentru echipele financiare din companii. Startup-ul condus de Sam Altman își consolidează echipa în această direcție pe fondul concurenței tot mai mari din partea Anthropic și a modelului său Claude, în special pe segmentul corporate.

TechCrunch notează însă că rămâne de văzut dacă OpenAI intenționează să dezvolte planificarea financiară ca o aplicație mai specializată.