Șeful OpenAI Sam Altman a declarat „cod roșu” pentru ChatGPT

ChatGPT a rămas în urma Gemini, produs de Google, motiv pentru care Sam Altman a trimis un mail intern prin care a cerut angajaților să crească calitatea ChatGPT pentru a putea ține pasul cu rivalii, relatează publicațiile britanice The Independent.

Potrivit mailului văzut de către The Information și The Wall Street Journal, Sam Altman a declarat o situație „de cod roșu” la OpenAI, start-up pe care l-a fondat, din cauza creșterii competiției.

Google a lansat luna trecută cea mai recentă versiune a modelului său de inteligență artificială, Gemini 3, iar acesta a depășind ChatGPT într-o serie de teste de referință.

„Saltul este incredibil”

Google a descris Gemini 3 drept o „nouă eră a inteligenței” după ce modelul a stabilit un nou record la Humanity’s Last Exam – un test creat de cercetătorii în domeniul siguranței AI pentru a identifica superinteligența artificială.

Gemini 3 a fost, de asemenea, lăudat pe scară largă pentru generatorul său de imagini Nano Banana, precum și pentru capacitățile sale de raționament profund.

„Folosesc ChatGPT în fiecare zi de trei ani. Tocmai am petrecut două ore pe Gemini 3. Nu mă mai întorc la vechiul model. Saltul este incredibil”, a declarat Marc Benioff, CEO al Salesforce.

„Avem de lucru, dar recuperăm rapid”

La rândul său, Sam Altman a felicitat public Google la scurt timp după lansare, numindu-l un „model excelent” într-o postare pe X. Dar, în privat, el le-a spus angajaților săi că ChatGPT a rămas în urma Google: „Știm că avem de lucru, dar recuperăm rapid”.

Compania Open AI nu a comentat public dezvăluirile The Information și The Wall Street Journal, dar Nick Turley, directorul ChatGPT, a abordat indirect subiectul creșterii concurenței în domeniu într-o serie de postări pe X făcute luni. Atunci, el spunea că ChatGPT a rămas „asistentul cu inteligență artificială numărul unu la nivel mondial”.

„În fiecare săptămână sunt lansate produse noi, ceea ce este excelent – ne determină să ne mișcăm mai repede și să ridicăm ștacheta în ceea ce privește capacitățile unui asistent AI”, a explicat Turley.

„În prezent, ne concentrăm pe îmbunătățirea capacităților ChatGPT, pe continuarea dezvoltării și pe extinderea accesului la nivel mondial, făcând în același timp aplicația și mai intuitivă și mai personalizată”, a mai afirmat directorul ChatGPT.