Un aparat „minune” promovat pe Facebook promite că reduce factura la curentul electric. „Dacă nu ridici coletul, intri pe lista noastră neagră”. Ce se ascunde însă în spatele lui

O rețea de site-uri și firme promovează pe Facebook un aparat „minune” care ar reduce factura la curent. Aparatul costă aproximativ 60 de lei. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie susține că vorba de „promisiuni false făcute clienților”, scrie site-ul de investigații Public Record.

„Un singur dispozitiv poate face diferența pe factura ta lunară. Acest dispozitiv folosește tehnologie avansată pentru a elimina fluctuațiile de curent care îți dau peste cap contorul”, se arată în mesajul de promovare al aparatului, care promite reducerea facturii la curent.

Comanda se face pe site, prin intermediul unui formular, iar pe lângă aparat ți mai oferă, contra prețului de 34.99 lei, o brățară magnetică „bioactivă” și niște filtre „anti-toxine” pentru țigări. Nu se poate plăti cu cardul, ci doar la livrare.

Clienții primesc la final și un avertisment, scrie Public Record: „Dacă nu ridici coletul, intri pe lista noastră neagră și nu vei mai putea plasa alte comenzi.”

Jurnaliștii de la Public Record au comandat aparatul și l-au primit prin curier: o cutiuță de plastic, cât un încărcător de telefon și o etichetă pe care scrie „Electricity Saving Box”.

Producător este o firmă din China care vinde bluze, poșete sau jucării.

ANRE: Nu există dispozitive „minune”

Jurnaliștii au luat legătura cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Aceasta susține că e vorba de promisiuni false făcute clienților și că „nu există dispozitive „minune” care să reducă consumul de energie electrică într-o gospodărie”.

Produsele erau vândute pe mai multe site-uri, dar după jurnaliștii le-au contactat, acestea și-au golit conținutul.

Un dispozitiv identic se vindea și pe eMAG și pe Trendyol. eMAG a transmis că a suspendat de la vânzare produsul semnalat de jurnaliștii de la Public Record, dar dispozitive identice sau care ar face același lucru se vindeau miercuri în continuare pe platformă.

Dispozitive similare se vând însă pe site-ul Alibaba la prețul de doar 4.3 lei.

În spatele unora dintre aceste site-uri, jurnaliștii au descoperit un tânăr de 25 de ani din Iași, inspector auto de profesie și un director într-o companie de consultanță înregistrată în Marea Britanie.