Un arheolog rus, la un pas de extrădarea în Ucraina. Acuzații de jefuire a unui sit arheologic din Crimeea

Un tribunal din Varșovia a decis, miercuri, că arheologul rus Aleksandr Butiaghin ar trebui extrădat în Ucraina, unde este acuzat de implicarea în săpături neautorizate și jefuirea artefactelor istorice din Crimeea, a anunțat avocatul său, citat de Reuters.

Decizia Poloniei de a-l aresta în decembrie pe arheolog, la cererea Ucrainei, a provocat o reacție furioasă a Kremlinului, care a acuzat Polonia de „tiranie judiciară”. În ianuarie, Rusia l-a convocat pe ambasadorul polonez la Moscova pentru a cere eliberarea lui Butiaghin.

„Astăzi judecătorul a decis că extrădarea este admisibilă din punct de vedere legal”, a declarat avocatul Adam Domanski, adăugând că Butiaghin va face apel.

Ministerul rus de Externe a spus că decizia nu are fundament juridic și că Moscova va depune eforturi pentru întoarcerea rapidă a lui Butiaghin în Rusia.

Butiaghin a fost angajat al Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg.

Procuratura Republicii Autonome Crimeea, acum cu sediul în Herson după ce Rusia a anexat peninsula în 2014, a afirmat că echipa lui Butiaghin a făcut săpături neautorizate în orașul antic Myrmekion, din zona strâmtorii Kerci, provocând pagube de 4.550.000 de dolari.

Ucraina susține că echipa arheologul a luat de la locul săpăturilor 30 de monezi de aur, dintre care 26 erau inscripționate cu numele lui Alexandru cel Mare. Celelalte au fost emise în perioada domniei fratelui său Philippos III Arrhidaeus.

Moscova susține că acuzațiile împotriva lui Butiaghin sunt „absurde” întrucât Crimeea este teritoriu rusesc și a catalogat decizia Varșoviei de a-l reține pe arheolog ca fiind motivate politic.