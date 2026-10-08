Surpriza anunțată de Banca Angliei: Ce animale vor apărea pe bancnote în locul lui Winston Churchill

Ariciul și bufnița vor apărea pe bancnotele britanice în locul lui Winston Churchill, al lui Jane Austen și al altor personalități britanice, a anunțat joi Banca Angliei, în urma polemicii stârnite de decizia de a acorda prioritate imaginilor din natură, informează AFP.

Papagalul de mare (pufinul), bufnița de hambare, bondarul de pământ și ariciul european au fost aleși dintr-o listă de 18 opțiuni de către 500.000 de britanici, în urma unei consultări organizate în această vară de banca centrală britanică.

O primă consultare publică de anul trecut stabilise ca fauna și flora britanică să fie imaginile centrale ale noii serii de bancnote, notează Agerpres.

Anunțul acestui proiect a provocat mânia unei părți a clasei politice britanice, revoltată de posibilitatea ca fostul prim-ministru britanic să fie înlocuit pe bancnotele de 5 lire sterline de un bursuc sau de o vidră.

Romanciera Jane Austen, pictorul William Turner sau matematicianul Alan Turing vor dispărea și ei treptat de pe bancnotele de 10, 20 și 50 de lire.

„Ne vom apuca acum de proiectarea, testarea și producerea bancnotelor, combinând elementele vizuale anunțate astăzi cu caracteristici de securitate de ultimă generație și cu cele mai recente progrese din știința materialelor”, a explicat Rhys Phillips, viitorul responsabil cu emisiunea de bancnote la BoE (Banca Angliei), într-un comentariu atașat comunicatului.

Acest proces ar urma să dureze câțiva ani, la finalul cărora noile bancnote vor fi puse în circulație. Iar acestea vor continua să afișeze portretul regelui Charles al III-lea, în timp ce bancnotele cu efigia reginei Elizabeth a II-a vor rămâne valabile.

Prim-plan al bancnotei britanice de cinci lire. Portretul lui Sir Winston Churchill. FOTO: © Sergiy Palamarchuk | Dreamstime.com