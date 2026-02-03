Un atac al Rusiei în Ucraina după un acord de pace va declanșa un răspuns militar coordonat din Europa și SUA: planul pentru un armistițiu, acceptat de Kiev

Fotografie ilustrativă - Exercițiul militar internațional al NATO„Grand Quadriga 2024”, desfășurat la un poligon de antrenament din Pabrade, oraș situat la nord de capitala Vilnius, Lituania, pe 29 mai 2024. Sursa foto: Mindaugas Kulbis / AP / Profimedia

Veștile privind acest posibil acord vin înainte de o nouă rundă de întâlniri la Abu Dhabi între emisarii Kievului, Moscovei și Washingtonului, scriu Reuters și Financial Times.

Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă a unui viitor acord de încetare a focului de către Rusia va declanșa o reacție militară coordonată din partea Europei și a Statelor Unite, scrie Financial Times, citând persoane informate cu privire la discuții.

Planul a fost discutat în mai multe rânduri în decembrie și ianuarie între oficialii ucraineni, europeni și americani și ar implica un răspuns pe mai multe niveluri la orice încălcare a armistițiului convenit de către Rusia, se arată în raport.

Conform propunerii, orice încălcare a armistițiului de către Rusia ar determina o reacție în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic și, dacă este necesar, cu acțiuni ale armatei ucrainene pentru a opri încălcarea, a precizat ziarul.

Dacă ostilitățile ar continua după aceea, planul prevede o a doua fază de intervenție, folosind forțele așa-numitei coaliții de voință, care include multe state membre ale UE, precum și Marea Britanie, Norvegia, Islanda și Turcia, scrie Financial Times.

Potrivit surselor citate de ziar, în cazul unui atac extins, un răspuns coordonat al forțelor susținute de Occident, incluzând armata SUA, ar fi declanșat la 72 de ore după încălcarea inițială a acordului de pace.

O pace „demnă și durabilă

Veștile privind acest posibil acord vin înainte de o nouă rundă de întâlniri la Abu Dhabi între emisarii Kievului, Moscovei și Washingtonului.

„Considerăm documentul privind garanțiile bilaterale de securitate cu Statele Unite ca fiind finalizat și anticipăm continuarea unor lucrări substanțiale asupra documentelor legate de reconstrucție și dezvoltare economică”, a declarat Volodimir Zelenski.

Donald Trump a declarat și el luni că administrația lui ar putea veni în curând cu vești bune în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani în Ucraina.

„Cred că ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată”, a declarat Trump în fața reporterilor, în Biroul Oval al Casei Albe.

„Cred că vom avea, poate, vești bune”, a adăugat Trump.

Comentariile liderului american au părut să sugereze posibilitatea unor progrese diplomatice semnificative care să pună punct conflictului din Ucraina.

Problema teritorială, în continuare cea mai dificilă

Luni, Kremlinul a confirmat că a doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a confirmat, de asemenea, că emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu reprezentanți ai SUA în Florida în weekend, dar discuțiile s-au concentrat pe probleme economice.

Potrivit celor trei părți, prima rundă de discuții de la Abu Dhabi a fost constructivă, dar principalele puncte de blocaj rămân problema teritorială și controlul centralei nucleare Zaporojie.

La prima rundă de negocieri de la Abu Dhabi s-a discutat un armistițiu energetic, pe care Rusia l-ar fi menținut doar până duminică, 1 februarie, după cum a afirmat Kievul luni.