Un atac cibernetic sofisticat a încercat să perturbe aprovizionarea cu apă în SUA

Un „atac cibernetic coordonat” a vizat peste 30 de sisteme comunitare de alimentare cu apă din statul american Minnesota în zilele de 26 și 27 iulie, a anunțat departamentul de IT al statului într-un comunicat citat de Reuters.

Minnesota IT Services a precizat că nu este la curent cu vreo solicitare activă din partea orașelor din stat prin care locuitorii să fie îndemnați să își modifice consumul de apă potabilă. Declarația vine la o zi după ce presa locală a relatat că patru orașe din Minnesota au emis notificări privind atacuri cibernetice asupra rețelelor lor.

Atacurile sunt similare unui val de intruziuni cibernetice care au vizat infrastructura de alimentare cu apă din Statele Unite și care, în trecut, au fost atribuite de autorități unor hackeri afiliați Iranului. Aceste incidente au amplificat îngrijorările privind vulnerabilitatea serviciilor publice locale care furnizează apă pentru milioane de oameni.

Emily Zimmer, purtătoare de cuvânt a agenției, a declarat pentru Reuters că, deși ancheta este încă în desfășurare, „momentul producerii atacurilor, metodele de acces și infrastructura vizată prezintă caracteristici similare cu alte incidente cibernetice coordonate observate de partenerii noștri federali care au implicat infrastructură critică”.

Suspiciuni că Iranul s-a aflat și în spatele noului atac cibernetic

Zimmer a precizat că agenția nu poate discuta deocamdată despre atribuirea oficială a responsabilității sau despre detalii specifice ale incidentelor. Ea a explicat că instituția a folosit termenul „atac” pentru a descrie situația „deoarece anchetatorii au identificat acces neautorizat, cu intenții malițioase, îndreptat împotriva acestor sisteme”.

FBI a transmis într-un comunicat că este la curent cu incidentul și că se află în contact cu părțile afectate „pentru a soluționa situația”. Agenția pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii (CISA) nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Deși nu este încă clar cine se află în spatele atacurilor, hackeri asociați Iranului au vizat de-a lungul anilor sistemele de alimentare cu apă din Statele Unite, cu niveluri diferite de succes.

Îngrijorări privind vulnerabilități în infrastructura critică a SUA

Un avertisment emis de CISA la 7 aprilie semnala că hackeri afiliați Iranului atacau controlere logice programabile (PLC) conectate la internet – dispozitive informatice utilizate pentru a gestiona utilaje și alte rețele de infrastructură critică – fabricate de compania Rockwell Automation.

O actualizare a avertismentului, publicată la 22 iulie, a extins lista dispozitivelor vizate pentru a include echipamente produse de Schneider Electric, Siemens și, posibil, de alți producători.

Joe Slowik, director de cercetare în domeniul amenințărilor și ingineriei cibernetice la compania de securitate cibernetică Dataminr, a avertizat într-un mesaj publicat pe blogul companiei în data de 27 iulie că „raportarea actualizată a CISA indică o extindere îngrijorătoare a acțiunilor de vizare a infrastructurii critice din Statele Unite de către actori asociați Iranului”.

Slowik a subliniat că, deși avertismentul inițial era deja suficient de îngrijorător, „extinderea acestor activități pentru a include linii suplimentare de echipamente și asocierea lor cu manipularea proceselor și diminuarea mecanismelor de siguranță face situația și mai alarmantă, deoarece creează posibilitatea producerii unor diverse scenarii cu impact fizic”.