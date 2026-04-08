Hackeri pro-iranieni au atacat infrastructura critică a SUA înainte de intrarea în vigoare a armistițiului

Hackeri asociați guvernului iranian au vizat infrastructura energetică și de apă potabilă din Statele Unite după ce președintele Donald Trump a lansat războiul împotriva țării din Orientul Mijlociu, arată un nou avertisment emis de Agenția pentru Cibersecuritate și Securitatea Infrastructurii (CISA) și de alte agenții ale guvernului american, relatează Gizmodo.

Potrivit CISA, hackerii au vizat controlere logice programabile (PLC-uri) produse de Rockwell Automation, care permit controlul digital al unor sisteme fizice precum cele de tratare a apei și producere a energiei electrice. Agenția a avertizat companiile americane cu privire la riscul exploatării tehnologiilor conectate la internet, notând că acesta este unul „de maximă urgență”.

Atacurile informatice au generat „perturbări în mai multe sectoare ale infrastructurii critice din Statele Unite”, însă avertismentul nu oferă detalii suplimentare despre amploarea acestor perturbări.

NBC News, a subliniat că avertismentul emis marți, înainte ca președintele Donald Trump să anunțe un armistițiu cu Iranul, a fost primul de acest tip de la începutul războiului în data de 28 februarie.

Noul avertisment nu numește gruparea de hackeri, descriind-o doar drept o „amenințare persistentă avansată, afiliată Iranului”. Raportul menționează însă că amenințări anterioare au provenit de la CyberAv3ngers (cunoscut și sub numele de Shahid Kaveh Group).

Un atac identificat al hackerilor iranieni

În urmă cu aproximativ o lună, gruparea de hackeri Handala, asociată Iranului, a lansat un atac cibernetic împotriva companiei americane de echipamente medicale Stryker, care i-a scos sistemele din funcțiune.

Acel atac părea mai degrabă oportunist, însă compromiterea infrastructurii critice pentru a perturba viața americanilor obișnuiți ar fi reprezentat probabil un câștig mai important pentru Iran.

Avertismentul a fost emis de numeroase alte agenții, inclusiv Biroul Federal de Investigații (FBI), Agenția de Securitate Națională (NSA), Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) și Departamentul pentru Energie din cadrul cabinetului Trump.

Președintele Donald Trump a proclamat marți seara „victorie totală” în războiul cu republica islamică, înainte de expirarea ultimatumului prin care amenințase Iranul cu o distrugere la nivel civilizațional.

