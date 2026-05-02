Un autobuz STB a intrat într-un tramvai la Piața Sudului. Un călător, rănit

Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit sâmbătă dimineață în intersecția de la Piața Sudului din Capitală, a informat Brigada Rutieră din cadrul DGPMB.

„La data de 2 mai, în jurul orei 8:02, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că la Piața Sudului a avut loc un accident de circulație în care a fost implicat un autobuz STB și un tramvai. Din primele informații, un bărbat în vârstă de 57 ani a condus un autobuz pe șoseaua Olteniței dinspre șoseaua Berceni către Bulevardul Constantin Brâncoveanu iar când a ajuns la intersecția cu Calea Văcărești a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie în vârstă de 47 ani. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea unui pasager aflat în tramvai, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, potrivit sursei citate de Agerpres.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea împrejurărilor și condițiilor în care s-a produs accidentului de circulație.

STB a anunțat pe X că linia 10 a fost blocată pe Sos. Olteniței, la Piața Sudului, pe sensul spre Romprim din cauza unui „eveniment de circulație” până la ora 9.05. Compania a precizat că a înființat temporar linia 610 pentru preluarea călătorilor.