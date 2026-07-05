Un avion care ateriza la Chicago a fost lovit de un foc de artificii. „Tocmai am auzit o bubuitură”

Un avion al companiei Delta Air Lines, care sosea sâmbătă seară pe Aeroportul Internațional Midway din Chicago, a intrat în contact cu un foc de artificii, a anunțat compania aeriană, relatează NBC News.

Comunicarea radio dintre echipajul de zbor și turnul de control a surprins momentele de după incident.

„Turnule, tocmai am fost loviți de un foc de artificii – suntem zborul Delta 1076 și ne continuăm drumul”, potrivit înregistrării audio a comunicațiilor cu turnul de control.

„Tocmai am auzit o bubuitură în dreptul avionului, așa că va trebui să verificăm situația când ajungem la poarta de îmbarcare. Sperăm că a fost doar un proiectil pirotehnic care a explodat dedesubt, dar cu siguranță am simțit o lovitură puternică”, a adăugat pilotul.

Aeronava a aterizat în siguranță, iar incidentul nu a dus la o aterizare de urgență, au declarat reprezentanții companiei aeriene. După sosire, avionul a fost supus unei evaluări.

Americanii sărbătoresc pe 4 iulie Ziua Independenței, ocazie cu care sunt organizate numeroase evenimente, de la focuri de artificii, parade și concerte.

Unele evenimente au fost anulate ori reprogramate din cauza condițiilor meteo extreme în mai multe regiuni.