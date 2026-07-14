Un avion de recunoaştere rusesc, interceptat de Polonia deasupra Mării Baltice

Avioane de vânătoare poloneze au interceptat marți un avion de recunoaștere rusesc deasupra apelor internaționale din Marea Baltică, a anunţat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-o conferinţă de presă.

„Este prima tentativă rusească după multă vreme de a se apropia de frontiera noastră maritimă pentru a observa sistemele noastre de apărare aeriană”, a afirmat ministrul polonez al apărării, conform agenției France Presse.

Potrivit lui, aceasta este o dovadă în plus că Rusia duce, încă de la invazia pe scară largă lansată în Ucraina în 2022, „un război hibrid” împotriva Poloniei, țară membră NATO şi UE, și că „desfășoară misiuni de recunoaștere și manifestă ostilitate față de toate țările Alianței Nord-Atlantice”.

Incidentul a avut loc la aproximativ 30 de kilometri de Ustka, o stațiune balneară din nord-vestul Poloniei, situată pe coasta Mării Baltice, a precizat ministrul.

Două avioane de vânătoare poloneze aflate în patrulare au stabilit contactul cu acest avion de recunoaştere rusesc Il-20, cerându-i să părăsească zona.

Ulterior, aeronava s-a îndepărtat în direcția Rusiei, a explicat ministrul polonez al apărării.