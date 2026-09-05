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Actualitate

Un avion de vânătoare s-a prăbușit în timpul unui show aviatic în Grecia

Ana Teșcan
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Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene elene s-a prăbușit sâmbătă în timpul unui spectacol aviatic desfășurat la nord de Atena, provocând un incendiu și degajând coloane mari de fum negru în fața celor câtorva mii de spectatori prezenți, potrivit Associated Press.

Nicio persoană din public nu a fost rănită în urma prăbușirii avionului Phantom F-4 cu două locuri, care a avut loc în timpul unei manevre la joasă altitudine.

Oficialii Forțelor Aeriene din Grecia nu au oferit imediat informații despre starea celor doi membri ai echipajului. 

Operațiunile echipelor de salvare au fost îngreunate de incendiul izbucnit în incinta bazei aeriene Tanagra, aflată la aproximativ 60 de kilometri nord de Atena.

Unsprezece avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor au intervenit alături de 85 de pompieri pentru a limita extinderea flăcărilor. Incendiul s-a menținut la o distanță considerabilă de zona în care se aflau spectatorii la Athens Flying Week, un spectacol aviatic organizat anual.