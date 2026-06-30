Un avion JetBlue a lovit o dronă la aterizarea pe aeroportul din New York. „Ne-am ciocnit acolo, în viraj”

Un pilot al companiei low-cost JetBlue Airways a raportat că a lovit o dronă în timp ce se apropia de Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, au anunțat oficialii americani, relatează BBC.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a precizat că aeronava, care venea din Las Vegas, a aterizat în siguranță, iar o inspecție făcută după zbor nu a constatat nicio avarie. Agenția a demarat o anchetă cu privire la incident.

FAA a declarat că pilotul JetBlue a raportat că a lovit o dronă la o altitudine de aproape 900 m în jurul orei 07:15 EDT (14:15 ora României).

„Avem permisiunea de aterizare, pista 13 stânga”, a spus pilotul într-o înregistrare audio a controlului traficului aerian realizată de ATC.com.

„Pe scurt, nu am putut comunica cu turnul de control, dar am intrat în coliziune cu o dronă acolo, în viraj”, a mai spus pilotul.

„Ați spus că ați intrat în coliziune?”, a întrebat controlorul.

Pilotul a confirmat: „Da, ne-a lovit chiar deasupra cabinei de pilotaj”.

This morning, JetBlue Airbus A321-231 (N979JT) operating flight B6948 from Las Vegas to New York JFK reported a drone strike while on approach to JFK.



According to the crew, the drone struck the aircraft just above the cockpit at approximately 3,000 feet around 7:15 a.m. The… pic.twitter.com/VJNVOoBrW5 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 29, 2026

JetBlue a declarat într-un comunicat transmis BBC că „zborul a aterizat fără incidente, pasagerii au debarcat normal, iar avionul a fost retras din serviciu pentru o inspecție post-zbor, care nu a constatat daune”.

Acest incident este cel mai recent dintr-o serie de întâlniri la distanță mică între drone și aeronave comerciale.

Cu doar câteva zile înainte de incidentul JetBlue, un pilot al companiei United Airlines a raportat că a fost la un pas de a intra în coliziune cu o dronă în timp ce se apropia de Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey.

FAA estimează că primește lunar peste 100 de rapoarte privind observarea dronelor în apropierea aeroporturilor, în ciuda reglementărilor care interzic operațiunile neautorizate cu drone în zonă.