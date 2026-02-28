Sari direct la conținut
Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți / Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele

Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți / Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele
Avionul prăbușit în Bolivia. Credit line: Javier Mamani / Xinhua News / Profimedia

Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri pe o autostradă, în orașul El Alto, vestul Boliviei. Avionul era încărcat cu bani de la banca centrală, iar poliția antirevoltă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa oamenii veniți să-i adune, relatează The Guardian.

Avionul s-a prăbușit în apropierea aeroportului din La Paz, la ora locală 18.15 (sâmbătă, 00.15 ora României), în timp ce sosea pe aeroportul din El Alto au declarat oficiali ai aviației. Avionulul ar fi derapat de pe pistă și a lovit mașinile care mergeau pe autostrada din zonă.

Aproximativ 12 mașini au fost distruse, iar banii din avion au fost împrăștiați pe șosea.

Mașină distrusă de prăbușirea avionului. Credit line: AIZAR RALDES / AFP / Profimedia

Șeful pompierilor, Pavel Tovar, nu a specificat câți dintre cei uciși se aflau pe autostradă.

Imagini difuzate de presa locală au arătat oameni grăbindu-se să adune bancnotele, în timp ce poliţişti în echipament antirevoltă încercau să îi disperseze folosind gaze lacrimogene. Ofițerii de poliție, unii ținând scuturi, au format o linie, iar unii oameni din mulțime au fost văzuți aruncând cu pietre în polițiști.

Aeronava, un avion de transport C-130 Hercules, a ieşit de pe pistă pe aeroportul internaţional El Alto şi a derapat de-a lungul unei artere rutiere înainte de a se opri pe un câmp, potrivit imaginilor difuzate de presa locală.

Resturi ale aeronavei, maşini distruse şi trupuri neînsufleţite erau pe carosabil.

Apel al ministrului Apărării

Autoritatea Boliviană pentru Navigaţie Aeriană şi Aeroporturi (NAABOL) a precizat într-un comunicat că aeronava C-130 a decolat din oraşul estic Santa Cruz şi s-a prăbuşit în timpul aterizării pe aeroportul internaţional din La Paz.

Avionul, care aparținea forțelor aeriene boliviene, transporta bancnote noi de la banca centrală către alte orașe și un număr mare de bancnote erau împrăștiate pe sol la locul accidentului.

„Vreau să le fie foarte clar celor care încearcă să ia bani din avionul implicat în această tragedie că aceşti bani nu au valoare legală, deoarece nu au fost emişi de Banca Centrală şi nu au număr de serie, iar tentativa de a folosi aceşti bani reprezintă o infracţiune”, a declarat ministrul Apărării, Marcelo Salinas.

„De asemenea, le cerem tuturor celor care comit acte de vandalism în această zonă să se abţină şi să respecte doliul şi durerea prin care trecem în aceste momente dificile”, a mai spus el.

Generarul Sergio Lora din cadrul Forțelor Aeriene Boliviene a declarat că doi dintre cei șase membri ai echipajului avionului nu au fost găsiți până vineri seară, adăugând că aeronava îşi încărcase marfa în Santa Cruz.

