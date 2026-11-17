Mai multe instituţii de presă ruse au relatat marţi că o aeronavă, despre care se crede că ar fi un avion militar de transport Antonov An-12, s-a prăbuşit în regiunea rusă Kemerovo din Siberia, conform DPA, preluată de Agerpres.

Conform acestor relatări, 17 membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa. Nu există încă nicio confirmare oficială privind bilanţul victimelor.

Guvernatorul regiunii, Ilia Serediuk, a declarat că, potrivit primelor informaţii, o aeronavă care survola zona s-a prăbuşit în apropierea localităţii Iagunovo.

În înregistrările video, guvernatorul este surprins la faţa locului, având în fundal vehicule de intervenţie şi lumini albastre intermitente. Nu au fost oferite detalii suplimentare.

The governor of Russia’s Kemerovo Oblast records a video against the backdrop of the wreckage of the crashed military An-12 transport aircraft. The aircraft was flying from Novosibirsk to Kansk carrying spare parts when it suffered a technical failure. The crew issued a distress signal, but the aircraft crashed during an attempted emergency landing, around 5 km short of the airfield. — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 17, 2026

De când Rusia a lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei, în 2022, pe teritoriul rus au avut loc acte repetate de sabotaj şi atacuri care au vizat personalul militar şi susţinătorii războiului.

Anchetatorii ruşi au atribuit frecvent astfel de incidente serviciilor de informaţii ucrainene. Cu toate acestea, aeronave militare ruseşti au fost implicate şi într-o serie de prăbuşiri în timpul exerciţiilor de antrenament.