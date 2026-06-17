Un bărbat a fost executat în stil mafiot în Barcelona, în plină zi, pe o stradă aglomerată. Poliția catalană a aflat acum cine este victima

Un bărbat sârb împușcat mortal în plină zi pe o stradă aglomerată din Barcelona se ascundea de autoritățile belgiene, fiind suspectat, potrivit informațiilor, că controla o parte din traficul de cocaină prin portul din Anvers, scrie publicația spaniolă El Periodico.

Mossos d’Esquadra, poliția catalană, a stabilit identitatea unui bărbat ucis miercurea trecută pe strada Balmes, punând capăt unei săptămâni de incertitudine cu privire la victimă.

Potrivit informațiilor citate de presa spaniolă, bărbatul, de naționalitate sârbă, avea mai multe documente false, inclusiv un pașaport sud-american cu un nume, o adresă și o naționalitate fictive, pe care le folosise pentru a închiria o locuință într-o zonă rezidențială din zona metropolitană a Barcelonei.

El făcea obiectul unui mandat european de arestare emis de autoritățile belgiene pentru presupusa sa implicare în traficul de cantități mari de cocaină din America de Sud prin portul Anvers.

„Un membru de rang înalt al unui cartel balcanic”

Bărbatul fost împușcat mortal cu un glonț în cap chiar lângă o secție a Poliției Naționale, după ce vizitase o sală de fitness.

S-a întâmplat în plină zi, pe o stradă aglomerată a orașului vizitat de milioane de turiști.

Presa belgiană a vorbit despre „un membru de rang înalt al unui cartel balcanic”, identificat după ce poliția de acolo a spart o aplicație de mesagerie criptată folosită de rețea.

Se pare că grupul său a colaborat cu o mafie de origine arabă din Belgia, care sustrăgea cocaină din containerele portuare înainte ca acestea să fie golite.

Atacatorul a tras de la distanță foarte mică, apoi a fugit, aruncând arma, un telefon și o cască de biciclist într-o o stație de autobuz din apropiere.

Anchetatorii au înregistrat chipul său pe camerele de supraveghere ale secției de poliție și au distribuit imaginile către forțele de ordine din toată Spania și din străinătate.

A doua crimă de acest tip din ultimele zile

Este a doua crimă de acest gen din ultimele zile.

Pe 7 iunie, un alt sârb, Mario D., a fost împușcat de mai multe ori în spate pe Calle de la Mineria, într-un incident pe care poliția îl consideră a fi o execuție comisă de un clan rival.

Surse din cadrul Mossos afirmă că Europa a depășit America de Nord ca cea mai mare piață mondială de cocaină, 98% din capturi ajungând în porturile spaniole, belgiene și olandeze, o ofertă excesivă care a prăbușit prețurile și a transformat concurența dintre traficanți într-una letală.