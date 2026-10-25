Un bărbat a intrat în Poliția Alba Iulia cu o armă și o grenadă și i-a cerut unui polițist să îl împuște. Au intervenit luptătorii SAS

Incidentul a avut loc sâmbătă seară. Bărbatul, de 43 de ani, a fost reținut după ce a intrat în sediul Poliției Municipiului cu o armă și o grenadă de tip airsoft și i-a cerut unui agent de serviciu să îl împuște, a informat IPJ Alba.

Imediat după, bărbatul a fost imobilizat și încătușat de către polițiștii aflați în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, iar la fața locului au ajuns și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, potrivit IPJ Alba.

„Un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște”, au transmis reprezentanții IPJ Alba, într-un comunicat citat de Agerpres.

În urma controlului corporal făcut asupra bărbatului, polițiștii au descoperit și un briceag.

„Precizăm că agentul de poliție nu a suferit leziuni corporale în urma incidentului”, a precizat IPJ Alba.

Ulterior, în cursul nopții, faţă de bărbat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru ultraj şi port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.