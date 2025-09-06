Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un „rechin mare”

Imagine surprinsă pe plaja din nordul Sydney, sâmbătă, 6 septembrie 2025, după atacul rechinului. Credit: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Un surfer a fost atacat mortal de un presupus „rechin mare”, sâmbătă, într-un incident rar în largul coastei din Sydney, ceea ce a dus la o serie de închideri de plaje, au declarat autoritățile australiene, potrivit AFP.

Victima a fost scoasă din valurile Pacificului și adusă pe țărmul plajei Long Reef din nordul orașului Sydney, însă s-a stins din viață, a anunțat poliția din New South Wales într-un comunicat.

„Un bărbat a murit pe Plajele de Nord după ce a fost mușcat de ceea ce se crede că a fost un rechin mare”, a declarat poliția.

Două secțiuni ale unei plăci de surf au fost recuperate și duse la examinare, au precizat polițiștii, adăugând că lucrează cu experți pentru a identifica specia de rechin implicată.

Imaginile publicate de presa locală de la fața locului au arătat polițiști adunați pe țărm și ambulanțe parcate în apropiere.

Bărbatul a fost mușcat de prădătorul oceanic în timp ce făcea surf dimineața, departe de o zonă patrulată a plajei, potrivit Surf Life Saving NSW.

Plajele dintre suburbiile nordice Manly și Narrabeen au fost închise timp de cel puțin 24 de ore, a precizat organizația.

„Pentru moment, vă rugăm să evitați apa de la plajele din apropiere și să urmați instrucțiunile salvamarilor”, a declarat directorul executiv al Surf Life Saving NSW, Steven Pearce, într-un comunicat.

„Cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia bărbatului implicat în această teribilă tragedie”, a adăugat Pearce.

Primul atac mortal după 2022

A fost primul atac mortal al unui rechin la Sydney după 2022, când instructorul de scufundări britanic Simon Nellist, în vârstă de 35 de ani, a fost ucis în largul coastei Little Bay.

Precedentul atac mortal din zona orașului a avut loc în 1963.

Postul public australian ABC a relatat că dronele au început să scaneze plajele pentru a detecta eventuala activitate a rechinilor.

Poliția a declarat că serviciile de urgență s-au deplasat la fața locului în urma alertelor conform cărora bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, suferise „răni critice”.

Ultimul atac mortal al unui rechin în Australia a avut loc în martie, în largul plajei Wharton din vestul țării, iar victima a fost tot un surfer.

Au existat peste 1.280 de incidente cu rechini în Australia începând din 1791, dintre care peste 250 au dus la deces, potrivit unei baze de date în care sunt contabilizate întâlnirile prădătorilor cu oamenii.