Un bărbat a provocat pagube de aproape 100.000 de euro după ce a intrat intenționat cu tractorul pe un drum proaspăt turnat în Polonia

Un fermier în vârstă de 60 de ani și-a condus tractorul pe un drum asfaltat recent în orașul Gliwice din sudul Poloniei și, folosind un plug, a răscolit aproximativ 200 de metri din suprafața drumului, relatează Euronews.

Katarzyna Kuczyńska-Budka, primărița orașului, a declarat că, potrivit estimărilor Autorității Municipale pentru Drumuri, costul pagubelor se ridică la aproximativ 400.000 de zloți (93.056 de euro).

Poliția Municipală din Gliwice a declarat că bărbatul susține că drumul îi aparține și că lucrările efectuate acolo erau ilegale. De asemenea, acesta ar fi anunțat că va deteriora din nou suprafața drumului.

Fermierul a fost arestat după descoperirea faptei

Procurorii l-au pus sub acuzare duminică pe bărbatul în vârstă de 60 de ani pentru distrugerea unor bunuri de valoare semnificativă.

Anchetatorii au solicitat Tribunalului Districtual din Gliwice ca acesta să fie plasat în arest preventiv pentru trei luni, argumentând că infracțiunea pentru care este cercetat se pedepsește cu închisoare de la unu la 10 ani. Tribunalul a dispus arestarea sa mai târziu, în aceeași zi.

Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul Regional din Gliwice, bărbatul a recunoscut că a „arat” asfaltul proaspăt turnat. În timpul audierilor, acesta și-a repetat argumentul pe care îl prezentase anterior polițiștilor, insistând că terenul pe care se află drumul este proprietatea sa.

Cu toate acestea, documentele strânse de anchetatori arată că terenul aparține autorității locale.

Polițiștii au stabilit că bărbatul în vârstă de 60 de ani nu se afla sub influența alcoolului în momentul arestării. Tractorul său a fost tractat până la un garaj al poliției, iar ulterior s-a constatat și că vehiculul nu avea asigurarea obligatorie de răspundere civilă.

Pagube uriașe provocate de bărbat

Primărița a explicat că pagubele uriașe calculate de autorități se datorează faptului că nu doar stratul de asfalt a fost distrus, ci și fundația drumului.

Ea a adăugat că acesta nu este primul caz în care bărbatul este acuzat că a provocat pagube unor bunuri aflate în proprietatea publică.

Autoritatea Municipală pentru Drumuri (ZDM) a emis, de asemenea, un comunicat ca răspuns la afirmațiile potrivit cărora strada Rybacka ar fi fost deținută parțial de oraș și parțial de fermier.

„Drumul este în întregime proprietatea orașului Gliwice. Nu este un drum privat și niciun segment al acestuia nu aparține unei persoane fizice. De asemenea, este fals să se sugereze că lipsa consimțământului unui proprietar privat a avut vreo legătură cu lucrările de renovare sau cu turnarea stratului de asfalt”, a subliniat ZDM.