Un bărbat a scăpat cu viață după ce s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, când coborâse să fumeze o țigară

Trenul de mare viteză plecase din gară în timp ce bărbatul coborâse pentru o pauză de fumat. El s-a prins de tren și ulterior a fost urcat la bord după o oprire de urgență, relatează The Guardian.

Incidentul a avut loc la stația Sankt Poelten, la vest de Viena, sâmbătă seară, a declarat purtătorul de cuvânt al căilor ferate austriece, Herbert Hofer. Bărbatul s-a agățat de exteriorul trenului, iar ulterior a fost urcat la bord după ce acesta a efectuat o oprire de urgență, a spus Hofer.

„Este iresponsabil, astfel de lucruri se termină de obicei cu moartea cuiva”, a declarat Hofer.

Și nu îți pui doar viața ta în pericol. Dacă ajungi sub tren, vin echipe de salvare, poliție, pompieri”, a mai spus acesta.

Trenul de tip railjet circula din Zurich, Elveția, către capitala Austriei și a plecat din Sankt Polten la timp, dar a ajuns la Viena cu o întârziere de șapte minute, a precizat Hofer.

Trenurile Railjet pot atinge viteze de până la 230 km/h, însă nu se știe ce viteză avea trenul în momentul în care bărbatul se ținea de el.

Tabloidul austriac Heute, citând un pasager, a relatat că bărbatul a sărit în spațiul dintre două vagoane după ce trenul a început să plece din stația de la Sankt Polten.

Bărbatul a început să bată în geamuri pentru a atrage atenția, moment în care conductorul a activat frâna de urgență, iar echipajul l-a urcat la bord.

„Conductorul i-a făcut un mare scandal”, a spus pasagerul citat de Heute.

Bărbatul, identificat ca fiind un algerian în vârstă de 24 de ani, a fost condus de poliție după ce trenul a ajuns în gara Meidling din Viena, a mai relatat Heute.



