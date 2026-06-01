Un bărbat care a câștigat milioane la loterie s-a întors la fostul loc de muncă ca să-și respecte o promisiune

Un șofer de livrări care a câștigat 5,2 milioane de lire sterline la loteria din Marea Britanie s-a întors la fostul său loc de muncă pentru a-și surprinde foștii colegi cu buchete de flori și bilete Lotto, dar și pentru a respecta o promisiune pe care și-a făcut-o, relatează The Independent.

Gary MacDonald, în vârstă de 61 de ani, a demisionat după câștigul ce i-a schimbat viața anul trecut. El a dezvăluit acum că își făcuse promisiunea de a reveni la locul unde a lucrat timp de peste trei decenii pentru a împărtăși din norocul său.

MacDonald petrecuse mai bine de 30 de ani livrând colete magazinelor unui centru comercial din Essex, până la câștigul obținut anul trecut.

De atunci, s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Anita, și s-a mutat într-o casă cu patru dormitoare. „Au fost 12 luni nebunești, de la momentul în care am aflat că am câștigat un jackpot Lotto de 5,2 milioane de lire sterline și am apărut în reclama TV pentru Lotto, până la căsătorie și mutarea într-o nouă locuință”, a declarat el pentru The Independent.

„Sunt încântat să ies din pensionare pentru o zi ca să îmi îndeplinesc promisiunea pe care mi-am făcut-o. A fost minunat să-mi surprind foștii colegi; expresiile de pe fețele lor au spus totul. Cred că am făcut o treabă excelentă surprinzându-i și răspândind bucurie prin livrările de astăzi”, a mai spus el.

Man who won £5.2m on lottery makes emotional return to workplace https://t.co/aTyxbYuxXS pic.twitter.com/CEuWg9YwuX — bulletinindy (@bulletinindy) June 1, 2026

„O surpriză incredibilă”

Donna Samuels, managera unuia dintre magazinele la care bărbatul făcea livrări, a declarat că revederea cu acesta a fost „o surpriză incredibilă”.

„Nu avea absolut nicio obligație să facă acest lucru, dar sunt foarte emoționată că a făcut-o”, a spus ea.

„De când mă știu, Gary era aici în fiecare zi, pe orice vreme, cu o glumă și un zâmbet, așa că atunci când, într-o zi de anul trecut, nu a mai apărut, m-am temut că s-a întâmplat ceva rău”, a relatat femeia.

„Am fost extrem de bucuroasă când am aflat adevăratul motiv. Sincer, câștigul la Loteria Națională nu i se putea întâmpla unei persoane mai amabile decât el”, a mai spus acesta.