Un bărbat ce a insistat să își cumpere o casă în pericol să cadă în ocean a dat în judecată banca de la care a obținut creditul

Un bărbat din statul american Massachusetts are acum regrete după ce a obținut un credit ipotecar de 5,5 milioane de dolari pentru un conac care este pe cale să se prăbușească în Golful Cape Cod, relatează futurism.com.

Bărbatul, John Bonomi Jr., a ajuns prima dată în atenția presei în urmă cu cinci ani, când a cumpărat proprietatea întinsă, de aproximativ 540,5 m², în ciuda avertismentelor specialiștilor locali în conservarea mediului.

Aceștia i-au explicat că plaja se eroda cu o viteză de aproximativ 1,83 metri pe an, pe măsură ce creșterea nivelului mării își făcea efectul.

Casa pe care acesta a dorit să o cumpere se afla la aproximativ 3,7–4,3 metri de marginea coastei care dispărea rapid. Efectul eroziunii a fost mai lent decât estimaseră experții, însă cinci ani mai târziu locuința a ajuns în pericol de a cădea în apă.

Cape Cod homeowner sues, says bank should not have given him mortgage for $5.5m mansion at risk of collapse https://t.co/pyu0DjIslS — The Boston Globe (@BostonGlobe) July 19, 2026

Potrivit publicației Boston Globe, Bonomi încearcă acum să-și recupereze pierderile intentând un proces împotriva JPMorgan Chase, banca ce a administrat inițial creditul ipotecar care s-a dovedit a fi atât de neinspirat.

Bărbatul pledează nebunie în procesul intentat băncii

În ceea ce privește strategia sa juridică, proprietarul susține în esență că nu era în deplinătatea facultăților mintale, afirmând că, la momentul în care a acceptat condițiile creditului ipotecar, „acționa sub influența unei psihoze maniacale incontrolabile”. Avocații săi susțin că Bonomi a fost diagnosticat cu tulburare bipolară.

„Nicio persoană rațională… nu ar fi luat în considerare cumpărarea Proprietății și, cu siguranță, nu la prețul integral solicitat”, se arată în plângerea depusă în instanță. „Este un fapt recunoscut că un simptom al tulburării bipolare este asumarea irațională a riscurilor și comportamentul impulsiv, inclusiv cheltuielile nesăbuite”, mai afirmă aceasta.

Avocații susțin de asemenea că banca a fost lipsită de bună-credință când a acordat împrumutul și că angajații săi trebuiau să știe că este vorba de un credit pentru o achiziție nerezonabilă.

The Boston Globe scrie că JPMorgan Chase a încercat inițial să obțină respingerea cazului. Însă în luna mai a răspuns la documentele depuse de avocații lui Bonomi, afirmând că „în măsura în care este necesar un răspuns, Chase neagă acuzațiile cuprinse în acestea și îl lasă pe reclamant să-și dovedească afirmațiile”.