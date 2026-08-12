Un bărbat din Cluj are dosar penal pentru că a chinuit un șobolan. Bărbatul se lăuda cu experimentul pe rețelele de socializare: „Vreu să văd cât mai rezistă”

Un bărbat din localitatea Florești este cercetat pentru că a chinuit zile întregi un șobolan, scrie publicația locală Ziar de Cluj.

În postarea de pe Facebook, se vede un șobolan care este ținut într-o găleată plină cu apă. În înregistrare, bărbatul afirmă că animalul înota de peste două zile, că adăuga apă în recipient și că intenționa să continue așa-zisul „experiment” pentru a vedea „cât mai rezistă”. Acesta menționează și că un alt șobolan s-ar fi înecat deja în aceeași găleată.

După apariția imaginilor, poliția s-a autosesizat și l-a identificat.

Bărbatul este acum cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuire a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, pe numele său fiind deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.