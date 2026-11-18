Un bărbat înarmat cu un topor a pătruns într-o zonă cu acces restricționat și a distrus o aeronavă militară americană C-130 Hercules în timp ce aceasta se afla pe un aeroport din Irlanda, au declarat procurorii americani, citați de The Guardian.

Daithi O’Corrain, în vârstă de 48 de ani, este acuzat că a tăiat conductele hidraulice, a spart instrumentele de bord din cabina de pilotaj și a turnat bile metalice în rezervoarele de combustibil.

O’Corrain este acuzat de distrugerea proprietății guvernului SUA, în legătură cu incidentul petrecut în aprilie pe aeroportul Shannon din vestul Irlandei, potrivit unui rechizitoriu făcut public marți la Manhattan, acesta conținând numeroase fotografii și înregistrări video cu faptele petrecute.

FBI New York and @SDNYnews announced charges against Daithi O’Corrain, an Irish national, for allegedly breaking into and destroying a U.S. military C-130H aircraft parked at Shannon Airport in County Clare, Ireland. On or about the morning of April 11, 2026, Daithi O’Corrain allegedly breached the security perimeter of Shannon Airport, traversed the airport to the vicinity of the aircraft parked on the taxiway enroute to another country on U.S. military assignment, and then proceeded to inflict severe damage to the interior of the aircraft. ADIC Barnacle: “As alleged, Daithi O’Corrain carried out a deliberate, planned attack against a U.S. military aircraft, causing tens of millions of dollars in damage and jeopardizing critical military operations. This was not an act of spontaneous vandalism. The defendant allegedly spent months researching the aircraft, acquiring tools and materials, and preparing to maximize the destruction he could inflict. The FBI and our law enforcement partners will continue to pursue anyone who targets U.S. military assets, regardless of where those attacks occur.” Read more at: https://t.co/TaMwyNIZUa — FBI New York (@NewYorkFBI) November 17, 2026

O’Corrain nu se află în custodia autorităților americane, iar data la care va fi adus în fața instanței pentru a i se comunica oficial acuzațiile nu a fost încă stabilită. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare.

Aeronava C-130 Hercules, aparținând Gărzii Naționale Aeriene a SUA și evaluată la 60 de milioane de dolari, se afla pe aeroportul din Irlanda în timpul unei escale. El urma să participe la o misiune militară într-o altă țară, neprecizată. Procurorii americani susțin că avionul a fost făcut inutilizabil și că nu va mai zbura niciodată.

O’Corrain, descris de susținătorii săi drept un activist independent pentru pace, a fost arestat imediat după atac de către forțele de poliție irlandeze. El a fost pus sub acuzare pentru provocarea de daune materiale și pătrundere ilegală pe o proprietate.

Bărbatul a plănuit cu atenție atacul

Potrivit procurorilor americani, O’Corrain a pus la cale atacul din 11 aprilie timp de mai multe luni.

Anchetatorii susțin că acesta a căutat pe internet informații despre construcția aeronavei C-130, un avion turbopropulsor cu patru motoare utilizat în principal pentru transportul echipamentelor și al personalului. De asemenea, ar fi căutat coordonate care să-i permită să pătrundă pe ascuns în incinta aeroportului.

O’Corrain s-ar fi abonat la o aplicație mobilă care oferea monitorizare în timp real a zborurilor și ar fi comandat capsule cu galiu, un element chimic care poate coroda oțelul și degrada aluminiul.

Acesta este acuzat de asemenea că a încercat să ia legătura cu o persoană care fusese implicată într-o încălcare anterioară a perimetrului de securitate al aeroportului Shannon, au declarat procurorii.

Irlandezul s-a furișat în timpul nopții să distrugă avionul C-130 Hercules

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii americani, O’Corrain a pătruns în perimetrul aeroportului în jurul orei 4:40 dimineața și a intrat în aeronava C-130 după ce a distrus mecanismul de închidere al ușii din spate, destinată echipajului. Aeronava era parcată pe o pistă în momentul comiterii faptelor.

Procurorii precizează că irlandezul a folosit hamacurile echipajului pentru a acoperi ferestrele avionului, lăsând însă neacoperit parbrizul cabinei de pilotaj.

Apoi s-a baricadat în interiorul aeronavei, blocând ușile cu ajutorul unor chingi, suporturi metalice și șuruburi. De asemenea, a introdus bile metalice amestecate cu rășină epoxidică în șinele ușilor, pentru a împiedica deschiderea sau închiderea acestora.

James Barnacle, șeful biroului FBI din New York, a declarat: „Acesta nu a fost un act de vandalism spontan.”