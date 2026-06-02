Un bărbat s-a folosit de numele lui Nicușor Dan pentru a obţine bilete la festivaluri. Cum a acționat

Procurorii au trimis în judecată un bărbat din București acuzat că s-a dat drept director al cabinetului lui Nicușor Dan, pe când era primar al Capitalei, pentru a obţine bilete gratis la diverse evenimente în numele actualului președinte.

Bărbatul, recidivist, aflat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru fals informatic în formă continuată (194 acte materiale), anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Dosarul a fost înaintat pe 2 iunie 2026 Judecătoriei Sectorului 1.

Potrivit procurorilor, individul folosea conturi fictive de WhatsApp şi se prezenta ca fiind director al cabinetului primarului general al Bucureştiului.

„Din probatoriul administrat de procurorul de caz a rezultat următoarea situaţie de fapt: în perioada decembrie 2022 – iulie 2025, inculpatul D.C. a administrat şi utilizat 4 conturi de WhatsApp, ocazie cu care a introdus, fără drept, date informatice constând în fotografiile aparţinând persoanelor P.M.V., C.I. şi P.A., în cadrul secţiunii privind poza de profil, precum şi după caz, iniţialele numelui acestora, folosind aceste elemente pentru a crea aparenţa că respectivele conturi erau utilizate de persoanele indicate şi pentru a purta conversaţii cu terţe persoane sub identităţile astfel atribuite”, anunţă Parchetul într-un comunicat.

Bilete la festivaluri și concerte cu numele lui Nicușor Dan

Potrivit Agerpres, bărbatul contacta diverşi organizatori de evenimente (Beach Please, Nuba, Loft, Fratelli, Akcent, Oana Radu, Saga Festival etc.) pentru a primi invitaţii/acces gratuit pentru Nicuşor Dan şi rudele apropiate.

Procurorii spun că, „utilizând contul WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P., şef de cabinet al primarului General al Municipiului Bucureşti, şi a purtat 189 de conversaţii cu mai multe persoane organizatoare de evenimente, urmărind obţinerea unor beneficii constând în invitaţii/bilete la diverse evenimente, realizarea de videoclipuri de către diverşi artişti”.

În alte situații, s-a folosit de alte identități, spunând că este reprezentant de la ANAF sau ANPC.

„De asemenea, în acelaşi scop, în perioada octombrie 2024 – martie 2025, utilizând contul WhatsApp aferent altui număr de telefon, s-a prezentat ca fiind C.I., fiul lui M.I., şi a purtat trei conversaţii cu P.O.R, iar în perioada aprilie – iunie 2025, utilizând alte două numere, s-a prezentat ca fiind P.A. de la ANAF, respectiv ANPC şi a purtat o conversaţie cu D.M. şi o conversaţie cu G.E.C.”, potrivit procurorilor.