Un bătrân de 92 de ani a ajuns la spital cu arsuri după ce a verificat butelia cu chibritul

Un bărbat în vârstă de 92 de ani din localitatea Corlăteni, judeţul Botoşani, a ajuns la spital, duminică după-amiază, cu arsuri la faţă şi la mâini, după ce a încercat să verifice etanşeitatea unei butelii cu un chibrit. Gazul acumulat în încăpere s-a aprins, provocând incendierea întregii bucătării de vară.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, citat de News.ro, nonagenarul a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feţei şi al mâinilor, după ce a încercat să verifice etanşeitatea unei butelii cu flacăra unui chibrit.

Incidentul s-a produs în această după-amiază. „Gazul acumulat în încăpere s-a aprins, iar flăcările s-au extins rapid la întreaga bucătărie de vară şi la acoperişul casei. Bărbatul a reuşit să iasă din încăperea cuprinsă de flăcări şi să ceară ajutor”, precizează ISU Botoşani.

Aceeaşi sursă menţionează că la faţa locului au intervenit, în cel mai scurt timp, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu două autospeciale de stingere, precum şi un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

La sosirea pompierilor militari, ardeau bucătăria de vară, acoperişul locuinţei şi o parte dintre anexele aflate în spatele casei. „Pompierii au acţionat prompt şi au reuşit să împiedice extinderea incendiului”, mai menţionează sursa citată.

Bărbatul a fost preluat de ambulanţă şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Recomandările ferme ale ISU în astfel de cazuri

Reprezentanţii ISU recomandă cetăţenilor să verifice etanşeitatea conductelor de gaze doar cu emulsie de apă şi săpun, fiind interzisă utilizarea flăcării pentru a face acest lucru, iar la aprinderea focului să respecte principiul „gaz pe flacără”, adică întâi se aprinde flacăra, apoi se deschide robinetul de gaze naturale.

De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să asigure ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără deschisă, alimentate cu gaze naturale, iar în cazul în care se simte mirosul caracteristic al gazului în încăpere, să închidă imediat robinetul buteliei şi al aparatului de utilizare, să deschidă uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperii timp de 30 minute şi să nu aprindă chibrituri şi brichete, să nu manevreze întrerupătoarele electrice, soneriile şi telefoanele, să nu fumeze şi nu folosească surse de foc înainte de a aerisi încăperea.

„Folosiţi doar butelii comercializate în unităţi specializate!”, este sfatul specialiştilor.