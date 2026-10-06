Un bloc locuit de palestinieni, demolat de Israel în Ierusalimul de Est. Un ministru s-a urcat în buldozer

Un imobil rezidenţial de cinci etaje, unde locuiau în jur de 70 de persoane, a fost demolat marţi de buldozere israeliene în Ierusalimul de Est, anexat de Israel, în vederea unui „transfer forţat” al locatarilor, a anunţat autoritatea locală palestiniană, potrivit AFP.

Autorităţile israeliene au justificat demolarea acestui imobil din cartierul At-Tur prin absenţa permisului de construire, însă aceste autorizaţii sunt aproape imposibil de obţinut de către palestinieni.

Anexarea Ierusalimului de Est, ocupat în 1967 în urma celui de-al treilea război israeliano-arab, este considerată ilegală de către ONU, care condamnă cu regularitate măsurile israeliene ce vizează să modifice componenţa demografică a acestei părţi cu populaţie majoritar palestiniană a Oraşului Sfânt.

Guvernoratul Ierusalimului – autoritatea palestiniană regională – a calificat această demolare drept „o escaladare periculoasă în politica de demolare a locuinţelor şi de transfer forţat (…) precum şi în impunerea unei noi realităţi demografice şi urbane”.

Ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, de extremă dreapta, s-a urcat la comenzile unui buldozer în timpul demolării clădirii. „Ador să aud acest zgomot. Demolăm ceea ce este ilegal”, a spus el într-un videoclip postat pe X.

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir takes part in displacing 70 people following the demolition of a residential building in al-Tur, occupied Jerusalem. “I arrived this morning with the bulldozers enforcing sovereignty in the al-Tur neighborhood of East Jerusalem to ensure on the ground that my policy is being implemented. A multistory building constructed in violation of the law was demolished, and the land was returned to the State of Israel. In a year and a half, we demolished 10,000 illegal structures and returned land to the state equivalent to the combined area of Tel Aviv and Givatayim. This is the only way it works!” وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يشارك في تهجير 70 شخصًا بعد هدم عمارة سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. “وصلتُ هذا الصباح برفقة جرافات فرض السيادة إلى حيّ الطور في القدس الشرقية، للتأكد ميدانيًا من تنفيذ سياستي. هُدم مبنى متعدد الطوابق بُني خلافًا للقانون، وعادت الأرض إلى دولة إسرائيل. خلال عام ونصف، هدمنا 10 آلاف مبنى غير قانوني، وأعدنا للدولة أراضي تعادل مساحة تل أبيب وغفعتايم مجتمعتين. هكذا فقط تسير الأمور!” — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 6, 2026

Unii locuitori au declarat pentru AFP că au primit luni un aviz de demolare, în care nu se preciza când aceasta va avea loc.

Hanine Hreibat, învăţătoare şi mamă a patru copii, care stătea cu chirie într-unul din cele zece apartamente ale imobilului, a mărturisit corespondentului AFP că a trăit „cinci minute de teroare” atunci când poliţiştii israelieni au dat năvală în locuinţă în plină noapte.

Ea a povestit că nu i s-a permis să ia decât medicamentele, banii, geanta de mână şi cartea de identitate.

După demolare, foştii locuitori scormoneau printre dărâmături căutând haine şi alte obiecte personale pe care nu avuseseră timp să le ia cu ei. „Căutăm o altă locuinţă. Astăzi suntem la socrii mei, iar mâine la părinţii mei”, a adăugat Hanine Hreibat.

În Ierusalimul de Est trăiesc peste 360.000 de palestinieni şi 230.000 de israelieni.