Un bucătar italian a fost concediat după ce a refuzat în mod repetat să facă pizza cu ananas, pentru că e o „insultă culturală”

Un bucătar italian din Australia a pierdut procesul de concediere abuzivă intentat fostului său angajator, după ce a fost demis pentru că a refuzat în mod repetat să pună ananas pe pizza.

Davide Tamburella a fost concediat în mai de la restaurantul La Costa din Brisbane, în statul Queensland, principalul cultivator de ananas din Australia. Localul, între timp închis, luase această decizie după mai multe plângeri legate de comportamentul bucătarului.

Una dintre acestea viza refuzul lui Tamburella de a face pizza cu șuncă și ananas pentru invitații de la un eveniment, potrivit BBC.

La acel moment, bucătarul a spus că instrucțiunile șefilor „nu trebuie respectate atunci când sunt jignitoare pentru cultura sa”.

În hotărârea sa publicată marţi, Comisia a menţionat că refuzul lui Tamburella s-a datorat faptului că „el consideră, în calitate de italian, că punerea ananasului pe pizza este o insultă la adresa culturii sale”. Instituția i-a respins însă acțiunea dintr-un motiv administrativ: cererea a fost trimisă prea târziu, după expirarea termenului legal.

Documentul arată că aceasta a fost a treia oară în ultimii patru ani când bucătarul a refuzat să folosească acest fruct. În trecut, el chiar îi ceruse şefului său să „verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza”.

Pe lângă discuția despre rețete, reprezentanții localului au adus și alte argumente pentru concediere, precum limbajul vulgar, stilul de comunicare şi „manifestarea frustrării la locul de muncă”. În dosar se menționează și un incident din aprilie, când bucătarul şi-a fracturat oasele mâinii drepte după ce a lovit o balustradă metalică din restaurant.

Înainte de a fi demis, Tamburella spera ca restaurantul să îi sponsorizeze o viză pentru rezidență permanentă, însă procedurile au fost oprite. Directorul general al localului, Elliot Ingram, a declarat pentru Daily Mail că „această poveste nu se rezumă doar la un ingredient de pe o pizza”.

Pe profilul de LinkedIn, bucătarul scrie că s-a axat mereu pe „prepararea unor mâncăruri excepţionale” şi pe „îmbunătăţirea performanţelor afacerii”. Cu trei luni în urmă, el publicase o „scrisoare pentru bucătari” despre „respectarea ingredientelor”.

În prezent, Tamburella lucrează la un alt restaurant din Brisbane, în al cărui menu nu există ananas, scrie publicația britanică.