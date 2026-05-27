Un bulgar a fost atacat de o ursoaică pe Transfăgărășan, după ce a hrănit animalul din mașină. Imaginile atacului

O ursoaică însoțită de un pui a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan, imediat după ce acesta o hrănise din mașina în care se afla. Bărbatul s-a ales cu mușcături la antebraț și a fost internat la Spitalul din Curtea de Argeș, scrie anchetaonline.ro.

În imaginile care au apărut pe rețelele de socializare, se vede cum bărbatul scoate mâna pe geam și aruncă hrană ursoaicei, în pofida avertismentelor autorităților să nu hrănească urșii.

La un moment dat, un martor începe să bată din palme, ceea ce pare să o fi speriat pe ursoaică. După câteva clipe de nedumerire, animalul se repede către mașina în care se afla cetățeanul bulgar.

Momentul atacului a fost surprins în clipul de mai jos. Vă avertizăm, urmează imagini cu puternic impact emoțional:

Martorii au început să claxoneze din mașini și să fluiere pentru a speria animalul, astfel că bulgarul a reușit să dea înapoi mașina atacată de ursoaică.

Pe contul de Facebook „Din Pădure”, a apărut o înregistrare realizată și de pasagerul din dreapta șoferului atacat:

Bărbatul rănit a mers la postul de jandarmi de la barajul Vidraru unde a cerut ajutor. De acolo, victima a fost după la Spitalul Municipal Curtea de Argeș, fiind conștient și cooperant atunci când a fost preluat de echipa medicală.

Medicii cred că rana suferită de bulgar la antebrațul stâng este una destul de gravă, fiind luată în calcul varianta unei intervenții chirurgicale complexe care să refacă țesutul afectat.

În luna iulie 2025, un motociclist italian a fost ucis de o ursoaică, tot pe Transfăgărășan, în zona Hotelului Posada. Și italianul a oprit pe marginea drumului să hrănească animalul care apoi l-a atacat și l-a târât câteva zeci de metri, într-o râpă.