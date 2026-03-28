Un camion cu 12 tone de ciocolată KitKat a fost furat în Europa. Risc de penurie înainte de Paște

Un transport masiv de 12 tone de batoane crocante de ciocolată KitKat de la Nestle a fost furat în timpul transportului în Europa, într-un jaf care riscă să provoace o penurie în magazine chiar înainte de Paște, relatează CBS News.

KitKat, deținută de gigantul alimentar elvețian Nestle, a declarat sâmbătă pentru AFP că „un camion care transporta 413.793 de unități din noua sa gamă de ciocolată a fost furat în timpul transportului în Europa”.

Transportul a dispărut săptămâna trecută în timp ce se îndrepta între locațiile de producție și cele de distribuție, a declarat compania.

„Întotdeauna am încurajat oamenii să ia o pauză cu KitKat”, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP, referindu-se la celebra expresie „Have a break, have a KitKat”.

„Dar se pare că hoții au luat mesajul prea în serios și au furat peste 12 tone din ciocolata noastră”, a adăugat acesta.

Compania a avertizat că „furtul ar putea duce la o penurie pe raft”, iar consumatorii s-ar putea confrunta cu dificultăți în a-și găsi ciocolata preferată înainte de Paște”.

KitKat a mai avertizat că batoanele de ciocolată lipsă „ar putea intra în circuite de vânzare neoficiale pe pieţele europene”.