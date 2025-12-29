Un cercetător avertizează că Rusia și-a pierdut sistemul de sateliți care monitorizează lansările de rachete nucleare

Doi dintre cei trei sateliți ai proiectului „Tundra”, destinat urmăririi lansărilor de rachete balistice cu capacitate de a purta focoase nucleare, au ieșit din funcțiune, afirmă Pavel Podvig, cercetător principal la Institutul ONU pentru Arme de Distrugere în Masă, citat de The Moscow Times.

Potrivit cercetătorului, datele orbitate arată că sistemul de sateliți pe care Rusia îl dezvoltă din 2015 pentru a înlocui sistemul „Oko”, aflat în funcțiune încă de la începutul anilor 1990, a rămas aproape simultan fără doi dintre noii sateliți: „Kosmos 2541”, lansat în septembrie 2019, și „Kosmos 2563”, lansat în noiembrie 2022.

Podvig precizează că primul satelit a efectuat ultima manevră de corecție a orbitei în luna martie, iar al doilea în luna iulie. Singurul satelit al sistemului care nu prezintă semne evidente de defecțiune rămâne „Kosmos 2552”. Acesta ar fi trebuit să efectueze o manevră de corecție a orbitei în noiembrie 2025, însă o astfel de manevră nu a fost deocamdată înregistrată. Cu toate acestea, este încă prea devreme pentru a afirma că a ieșit din funcțiune, potrivit cercetătorului.

Anatoli Zak, un expert în domeniul spațial, a declarat pentru The Moscow Times, că defecțiunile par să marcheze un eșec al Rusiei în încercarea de a reconstrui sistemul satelitar de avertizare timpurie privind un atac cu rachete împotriva sa, creat inițial în perioada Uniunii Sovietice. Zak consideră că eșecul poate fi pus pe seama sancțiunilor occidentale și problemelor financiare ale industriei spațiale ruse, care are dificultăți în a construi noi sateliți.

Rusia are probleme tot mai mari cu lansarea de noi sateliți

Anul trecut, Rusia a realizat doar 17 lansări spațiale, cel mai mic număr de la începutul anilor 1960. Comparativ cu 2023, numărul lansărilor a scăzut cu două, față de 2022 cu patru, iar față de 2013 – anul premergător ocupării și anexării ilegale a Crimeii -, aproape la jumătate. Occidentul a impus primele sancțiuni împotriva Rusiei după anexarea peninsulei ucrainene, la aproape un deceniu înainte ca președintele Vladimir Putin să își declanșeze invazia pe scară largă împotriva țării vecine.

Situația a făcut ca Rusia să coboare de pe primul loc pe locul al treilea în clasamentul lansărilor, fiind depășită de Statele Unite și China. Vitali Egorov, un cunoscut popularizator al științei spațiale în Rusia, remarcă de asemenea că la finalul acestui an țara a fost egalată pentru prima dată de Noua Zeelandă, care a efectuat 17 lansări spațiale. Spre comparație, China a realizat 90 de lansări.

La sfârșitul anului 2023, șeful de atunci al Roscosmos, Iuri Borisov, a anunțat planuri ambițioase de a produce și lansa până la 250 de sateliți pe an. Succesorul său, Dmitri Bakanov, a promis în vara acestui an trimiterea pe orbită a peste o mie de sateliți până în 2030.

Ivan Moiseev, directorul științific al Institutului de Politici Spațiale de la Moscova, afirmă însă că, în realitate, șansele Rusiei de a ajunge din urmă liderii din domeniu sunt practic inexistente. La finalul acestui an Rusia are un număr total de 307 sateliți pe orbită – de 3,2 ori mai puțini decât China (990 de sateliți) și de 27 de ori mai puțini decât Statele Unite (8.393 de sateliți).

Decalajul este prea mare pentru a fi recuperat fără cooperare, iar tentativa de a stabili o colaborare spațială cu China, considerată „prietenă”, eșuează, susține Moiseev: „China nu vrea să coopereze, va face totul singură. Și, în plus, [Rusia] nu are ce să-i ofere”, deplânge acesta.