Un cetățean francez a fost executat în China. Reacție dură de la Paris

China a confirmat duminică că a executat un cetățean francez condamnat la moarte pentru trafic de droguri, la o zi după ce autoritățile de la Paris au criticat modul în care a fost judecat cazul, transmite Reuters.

Într-un comunicat scurt, ambasada Chinei în Franța a transmis că sistemul judiciar „tratează egal inculpații, indiferent de naționalitate” și aplică legea „în mod strict și imparțial”.

Ministerul francez de Externe a reacționat anterior, exprimându-și „consternarea” și subliniind că avocații lui Chan Thao Phoumy nu au avut acces la ultima audiere, ceea ce „constituie o încălcare a drepturilor sale”.

Chan, născut în orașul Guangzhou din sudul Chinei și devenit ulterior cetățean francez, s-a numărat printre cei 89 de suspecți arestați în 2005 pentru trafic de droguri.

Condamnat inițial la închisoare pe viață, apoi la moarte

Chan Thao Phoumy, în vârstă de 62 de ani, fusese arestat în 2005 și condamnat inițial la închisoare pe viață, înainte ca pedeapsa să fie schimbată în condamnare la moarte în 2010.

Potrivit autorităților chineze, acesta a fost implicat într-o rețea de droguri evaluată la aproximativ 100 de milioane de yuani (circa 15 milioane de dolari), care producea și distribuia cantități mari de metamfetamină.

Execuția a avut loc în orașul Guangzhou, din sudul Chinei, în pofida apelurilor repetate ale Franței pentru clemență.

În legislația chineză, pragul pentru aplicarea pedepsei cu moartea este de 50 de grame de heroină sau metamfetamină, însă execuțiile sunt, de regulă, aplicate în cazurile care implică cantități mult mai mari.