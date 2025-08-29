Un cioban a fost atacat de urs în Vâlcea. Autoritățile caută în continuare animalul

Un bărbat de 53 de ani din comuna Sălătrucel a ajuns, vineri seara, la spital după ce a fost atacat de un urs într-o zonă din afara localităţii, informează Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea, bărbatul are o muşcătură la nivelul uneia dintre mâini şi a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe, conştient şi cooperant, de un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

„Din primele informaţii, bărbatul se întorcea cu animalele către stâna pe care o deţine la marginea localităţii, moment în care a fost surprins de urs şi atacat. La sosirea echipajelor de jandarmi, animalul nu a mai fost găsit. Jandarmii au patrulat zona, folosind semnalele acustice şi luminoase ale autospecialelor şi au aruncat petarde pentru a îndepărta ursul de zonele locuite”, a transmis purtătorul de cuvânt al IJJ Vâlcea, George Tacăle.

Reprezentantul Jandarmeriei Vâlcea a precizat că echipajele de jandarmi vor rămâne să patruleze în zonă pentru a se asigura că sălbăticiunea nu se va întoarce, mai ales că şi în urmă cu câteva zile prezenţa unui urs a fost semnalată în spatele unei gospodării din satul Şerbăneşti.

Pentru a preveni astfel de incidente, jandarmii recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele împădurite sau izolate, în special pe timp de seara şi noapte, să nu lase resturi menajere care ar putea atrage animalele sălbatice în apropierea gospodăriilor şi să semnaleze imediat orice prezenţă a ursului prin apel la numărul unic de urgenţă 112.