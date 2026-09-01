Un cioban a găsit drona prăbușită în Vaslui și i-a scos firele înainte să vină poliția: „Țiuia, se aprindeau becuri”

Drona cu explozibil detonată marți în județul Vaslui fusese descoperită, întâmplător, de un cioban din zonă. El a povestit jurnaliștilor ce s-a întâmplat. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași investighează cazul.

Marcel Bogos, un cioban din localitatea vasluiană Viișoara, este cel care a descoperit marți dimineață o dronă căzută pe un câmp din apropierea satului său.

Bărbatul a povestit jurnaliștilor veniți la fața locului că nu a văzut drona căzând, însă susține că un moment petrecut marți dimineață pe miriștea izolată de localitate i-a atras atenția. În mijlocul câmpului și-a făcut apariția o mașină, din care au coborât două persoane necunoscute și au analizat zona. După plecarea lor, s-a apropiat cu oile de respectivul loc și a descoperit drona. Nu știa ce este, așa că a sunat un alt tânăr din sat

„Eram cu oile. A venit o mașină albă drept acolo unde era drona căzută. N-am știut ce-i. Au coborât două persoane, au stat acolo vreo juma de oră. Eu am coborât cu oile, prin miriște. Când m-am apropiat, am văzut ceva negru. Am văzut aripile de vreun metru, îmi zic: dronă, n-am văzut în viața mea. L-am sunat pe băiatul ăsta, să vină sa vadă ce-i asta. Ținuia, se aprindeau becuri. Ce să facem? Am scos rotundul și firele și s-a oprit”, a declarat ciobanul.

Întrebat dacă nu i-a fost teamă să scoată firele, bărbatul a răspuns: „Nu am știut ce-i. Dacă exploda, ce era să-mi facă, mă omora.

Bărbatul povestește că după ce a scos firele, tânărul pe care îl chemase în ajutor a anunțat poliția.

Reprezentanții IPJ Vaslui au precizat pentru HotNews că unul dintre cei doi localnici a sunat polițistul din comună pentru a anunța prezența dronei.

Bărbatul care a descoperit drona susține că aceasta avea aripile de aproximativ un metru și avea inscripționate numere și litere. Nu a putut indica în ce limba erau acestea.

Drona a fost detonată

Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a precizat că drona a fost detonată în condiții de siguranță de echipa pirotehnică a Serviciului Român de Informații. În zonă a fost adus un escavator care a săpat o groapă pentru pentru detonarea dronei.

„Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, procurorii urmând să stabilească proveniența dronei și împrejurările în care aceasta a ajuns în zona respectivă”, a declarat prefectul de Vaslui pentru HotNews.

Comuna Viișoara se află la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova.

O altă dronă prăbușită în curtea unor localnici

Aceasta este cea de-a doua dronă căzută în județul Vaslui, precedentul incident a fost înregistrat în luna noiembrie. Drona respectivă survolase mai multe ore teritoriul României.

Mai multe aeronave de luptă au fost ridicate în 25 noiembrie de la sol, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu și de la baza aeriană 86 Fetești, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au depistat drona care încălcat spațiul aerian național, a anunțat atunci MApN.

Drona care a survolat județele Tulcea, Vrancea și Galați s-a prăbușit în curtea unei familii din Puiești, o localitate din sudul județului Vaslui.