Un comandant ucrainean aflat pe lista „most wanted” a Moscovei dezvăluie ținta finală a atacurilor care au bulversat Rusia în ultimele săptămâni

Cu lovituri intense care au redus deja dramatic aprovizionarea Crimeei, Ucraina speră să izoleze peninsula ocupată, scriu Reuters și The Moscow Times.

Atacurile cu drone ale Ucrainei, care se intensifică în zonele ocupate de Rusia, au perturbat logistica militară și aprovizionarea cu combustibil, determinând autoritățile să introducă luna trecută raționalizarea combustibilului în Crimeea.

Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a declarat că această campanie a redus traficul pe autostrada Novorossiia, o rută critică de aprovizionare militară a Rusiei care traversează sudul ocupat al Ucrainei către Crimeea, cu mai mult de două treimi în ultima lună.

În încă o lună, Ucraina ar avea control total asupra drumului, a spus Brovdi. „Vom izola Crimeea în viitorul apropiat”, a declarat Brovdi pentru Reuters.

Rusia a ocupat peninsula Crimeea și vaste zone din estul Ucrainei în 2014.

Moscova a admis problemele

Președintele Vladimir Putin a recunoscut săptămâna trecută că atacurile cu drone ale Ucrainei provocau pagube, dar nu reprezentau o amenințare pentru economia Rusiei.

Ministerul Energiei de la Moscova a admis la rândul său că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a infrastructurii energetice a țării reprezintă cauza penuriei recente de benzină din Crimeea anexată și din unele zone din sudul Rusiei, potrivit The Moscow Times.

Guvernatorul orașului Sevastopol din Crimeea, aflată sub control rus, a declarat miercuri că planurile de distribuire a benzinei raționalizate au fost amânate deoarece camioanele nu au putut transporta combustibilul în oraș.

„Din păcate, camioanele-cisternă nu au putut ajunge în oraș în această noapte”, a scris Mihail Razvojaiev pe Telegram, adăugând că joi se va acorda prioritate la realimentare transportului public și utilităților, vehiculelor de urgență și celor guvernamentale.

Anunțul lui Razvojaiev a coincis cu declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora campania de lungă durată a Kievului care vizează activele energetice din Rusia și teritoriile anexate de aceasta și-a dovedit eficacitatea.

„Coloana vertebrală a ocupației ruse în sud”

Multe dintre aceste probleme provin din recentele atacuri ucrainene asupra unei autostrăzi și a unui pod cheie care leagă orașul Rostov din sudul Rusiei de Crimeea, prin orașul portuar ocupat Mariupol.

Drumul „este practic coloana vertebrală a ocupației ruse în sud”, a declarat pentru BBC Clément Molin, analist la think tank-ul francez Atum Mundi.

Drumul care leagă orașul Rostov din Rusia de Crimeea ocupată. Sursa: The Guardian

Molin a afirmat că Ucraina a efectuat 300 de atacuri cu drone asupra camioanelor, inclusiv 30 de cisterne, de la începutul lunii mai, iar campania s-a intensificat în această lună.

Traficul a fost suspendat săptămâna aceasta pe podul Chonhar – un tronson cheie al drumului care leagă provincia Herson, parțial ocupată de Rusia, de Crimeea, în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene.

Regimentul 1 de asalt independent al Ucrainei a avertizat, marți: „Observăm toate mișcările și controlăm în totalitate lucrările de reparații ale inamicului. Suntem pregătiți să efectuăm ajustări la distanță mare în orice moment.”

Lovituri cu rază medie

Analiștii militari spun că campania Ucrainei de lovituri cu rază medie de acțiune în interiorul teritoriului controlat de Rusia a întrerupt aprovizionarea liniei de front – aducând avansul acesteia aproape de un impas luna trecută – și a slăbit apărarea antiaeriană a acesteia, deschizând calea pentru lovituri cu rază mai lungă de acțiune care au distrus infrastructura petrolieră și fabricile de arme din adâncul Rusiei.

Brovdi a spus că unul dintre obiectivele sale strategice era să forțeze Moscova să-și retragă trupele, mai degrabă decât să avanseze.

„Vom crea condiții care vor face extrem de dificil pentru orice personal militar sau pentru cei care lucrează în industria de apărare să rămână în Crimeea, în teritoriile ocupate temporar, sau să utilizeze rutele de acces către acestea”, a spus el.

Ucraina speră să provoace pierderi suficient de dureroase Rusiei

Numărul misiunilor de luptă pe distanțe medii a crescut de 28 de ori pe parcursul anului, în timp ce atacurile adânci pe teritoriul rus au crescut de aproape patru ori în aceeași perioadă, a declarat comandantul forțelor de drone.

În primele cinci luni ale acestui an, unitățile au distrus 174 de complexe rusești de apărare aeriană în valoare de aproximativ 5,4 miliarde de dolari, a spus Brovdi, deschizându-și drumul către alte ținte.

Prin țintirea sistematică a efectivelor militare, a instalațiilor petroliere și a producției de arme ale Rusiei, Ucraina speră să provoace pierderi suficient de dureroase pentru a submina capacitatea și voința Moscovei de a continua războiul.

„Deschidem ușa către spații vaste în care durerea războiului, resimțită în aproape fiecare oraș ucrainean, ar trebui să fie resimțită, inclusiv în conștiința locuitorilor”, a spus Brovdi.

El a adăugat că Ucraina nu a lovit și nu va lovi direct civilii și țintele civile. În ultimele săptămâni, Rusia a acuzat Kievul că a ucis zeci de civili în Ucraina ocupată.

Pe lista celor mai căutați oameni

Condamnat în contumacie în Rusia pentru acuzații de terorism în martie, Brovdi este una dintre țintele cele mai valoroase ale Moscovei.

După ce unitatea sa a înregistrat una dintre cele mai mari rate de ucidere din armată, Brovdi a devenit o figură cheie în strategia Kievului de a viza soldații ruși cu ajutorul dronelor, pentru a compensa lipsa de forță de luptă a Ucrainei.

În primele cinci luni ale anului 2026, forțele de drone au ucis peste 50.900 de militari ruși și au lovit peste 176.500 de ținte inamice.

Rata medie zilnică de ucidere a fost de 337 de soldați ruși și 1.169 de ținte inamice, potrivit datelor furnizate de Brovdi.

Datele lui Brovdi indică, de asemenea, că costul mediu al uciderii unui soldat rus a fost de aproximativ 918 dolari în ultimul an.

Unitățile de drone, care reprezintă 2,5% din forțele armate ale Ucrainei, au fost responsabile pentru aproximativ o treime din pierderile rusești din ultimele 12 luni, potrivit datelor lor.

Planul este de a crește forțele de drone la 5% din armată, a spus Brovdi.