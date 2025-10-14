Un cunoscut judecător de la instanța supremă se pensionează la 48 de ani. Dosarele celebre judecate de magistrat

Cererea privind eliberarea din funcție, prin pensionare, a judecătorului Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casație și Justiție va fi analizată în 16 octombrie de Consiliul Superior al Magistraturii. A făcut parte din completuri de judecată care au pronunțat sentințe favorabile unor inculpați celebri, care au stârnit ample dezbateri în spațiul public. Udroiu deține o avere impresionantă, alături de soția sa, la rândul său judecătoare: 9 apartamente și o casă de 350 de metri pătrați.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii se află cererile de pensionare depuse de șase judecători, între care Mihail Udroiu de la instanța supremă.

Dosarele celebre judecate de Mihai Udroiu

Fost consilier al fostei șefe DIICOT Alina Bica, Mihail Udroiu a fost promovat judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție în 2023, după ce doi ani la rând (2021, 2022) a fost respins la proba interviului.

Mihail Udroiu a fostul unul dintre judecătorii din completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție care s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis. A luat decizia contrazicându-și propriile studii de specialitate publicate în „Codul de procedură penală. Comentariu pe articole”, o lucrare de bază a studenților și a practicienilor în drept penal, așa cum avea să arate magistratul din completul de divergență care a avut o opinie contrară.

Mihail Udroiu a făcut parte și din completul care în noiembrie 2023 a respins recursul în casație al DNA împotriva deciziei de încetare a procesului penal în dosarul finanţării campaniei electorale a lui Traian Băsescu din 2009, în care au fost judecate Elena Udrea şi Ioana Băsescu, condamnate în primă instanță la 8, respectiv 5 ani de detenție.

De asemenea, Udroiu a fost în completul care anul trecut a decis definitiv încetarea procesului penal, ca urmare a prescripției, în cazul fostului primar din Baia Mare Cătălin Cherecheș, judecat într-un al doilea dosar pentru luare de mită, acte de comerț incompatibile cu funcția, fals in declarații și corupere a alegatorilor.

Cea mai recentă soluție favorabilă inculpaților, pronunțată de Mihail Udroiu, a fost cea privind achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu.

Numele lui Mihail Udroiu a apărut în 2014 într-un dosar DNA disjuns din cel în care a fost cercetată fosta şefă a DIICOT Alina Bica. Udroiu era bănuit că l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Bogdan Buzăianu, considerat unul dintre „băieții deștepți din energie”, să obţină un document emis de DIICOT. În schimb, afaceristul i-ar fi promis lui Udroiu că îi va oferi o excursie în Dubai. Dosarul a fost închis fără ca Udroiu să aibă vreo calitate.

Traseul profesional al magistratului Udroiu

Mihail Udroiu s-a născut la Bumbești-Jiu în 1977. Autor a zeci de studii și cărți de drept penal, Udroiu are o vechime totală în magistratură 23 de ani, la care se adaugă cei doi ani parcurși la Institutul Național al Magistraturii ca auditor în justiție. Licențiat în drept la Facultatea de Drept a Universității București, acesta și-a început cariera ca judecător stagiar la Babadag în 2003. A fost, apoi, procuror la mai multe parchete (de pe lângă Judecătoria Sector 6, Tribunalul București sau Curtea de Apel București), apoi judecător la Tribunalul București și Tribunalul Bihor.

Între iulie 2013 și noiembrie 2014, a fost consilierul Alinei Bica, pe atunci procuror-șef al DIICOT. Din 2015 în 2023, Udroiu a fost judecător la Curtea de Apel Oradea, de unde a promovat la ICCJ în 2023.

În paralel cu activitatea din magistratură, Mihail Udroiu este și conferențiar universitar în cadrul Universității din Oradea, potrivit CV-ului public.

Averea judecătorilor Udroiu

Căsătorit cu judecătoarea Delia Udroiu de la Curtea de Apel Oradea, Mihail Udroiu deține, alături de aceasta, nouă apartamente și o casă de 350 de metri pătrați, potrivit ultimei declarații de avere, publicate în 2024.

Potrivit documentului, care vizează averea, respectiv veniturile obținute în anul 2023, soții Udroiu au înregistrat un venit anual de 1.085.551 lei, adică, în medie, 90.000 de lei lunar. Pe lângă salarii, soții Udroiu au câștigat venituri și din închirierea apartamentelor, respectiv din drepturi de autor și activitatea didactică.



