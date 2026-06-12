Un cunoscut om de afaceri român a atras fonduri PNRR și vrea să investească până la 100 milioane EUR în firme de inteligență artificială și alte tehnologii

Firma de investiții Catalyst România, condusă de omul de afaceri Marius Ghenea, a transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe, că noul său fond de venture capital, susținut și cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), își propune să atragă în total până la 100 de milioane EUR, din care să ofere investiții medii de peste 2 milioane EUR fiecare unor firme românești, cu posibilitatea ca finanțarea acordată unei afaceri să ajungă la maximum 8 milioane EUR.

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