Un cuplu de români a răpit nou-născuţii gemeni ai unei femei indoneziene. Au trăit cu bebelușii într-o maşină timp de 24 de zile, până când au fost prinşi

Doi români au răpit bebelușii unei femei de cetățenie indoneziană, după ce au determinat-o să vină în România. Ei au fost condamnați recent la închisoare cu executare, primind pedepse de 3 ani și 4 luni, respectiv 4 ani și 4 luni, după ce și-au recunoscut faptele în fața procurorilor.

Un cuplu de români care trăia în Italia a vrut să ia gemenii unei femei, de cetăţenie indoneziană, pe care o angajaseră să-i ajute la menaj.

Autorităţile din Italia au demarat o anchetă, iar femeia a fost plasată într-un centru de asistenţă. Cei doi au ameninţat-o şi au manipulat-o, astfel încât au determinat-o să fugă cu copiii din centru şi să vină în România.

În iulie anul trecut, i-au răpit copiii, pe care i-au ţinut timp de 24 de zile. Cuplul, fiica lor minoră şi gemenii au trăit într-o maşină până când au fost depistaţi de anchetatori.

Copiii au fost predaţi mamei, iar cei doi şi-au recunoscut faptele, fiind condamnaţi la închisoare.

„La data de 20.10.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu doi inculpaţi, aflaţi în stare de arest preventiv, fiind stabilite pedepsele rezultante de 4 ani şi 4 luni în cazul inculpatei M.F. şi de 3 ani şi 4 luni în cazul inculpatului G.D.S., cu executare în regim de detenţie. Ambii inculpaţi au fost cercetaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal”, anunţă procurorii într-un comunicat, potrivit News.ro.

Conform procurorilor, în iulie anul trecut, cuplul, care trăia în Italia, a primit în locuinţa lor o femeie de cetăţenie indoneziană, pentru a-i ajuta cu menajul, dar şi cu îngrijirea fiicei lor minore.

„Când inculpaţii au aflat că victima era însărcinată cu gemeni, au încercat să o determine pe aceasta să le dea lor copiii pentru a-i creşte, încercând chiar să declare fictiv că ar fi părinţii lor biologici. Însă, când au realizat că victima nu doreşte să se separe de cei doi nou-născuţi, dar şi că autorităţile străine au demarat o anchetă, inculpata M.F. a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiaţi, apelul la credinţa sa catolică, inventarea unor personaje fictive şi simularea unor pericole iminente, context în care victima a fost determinată să fugă din centrul de asistenţă în care fusese plasată de autorităţile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România şi să locuiască împreună cu inculpaţii la diferite adrese din Bucureşti”, precizează procurorii.

În zorii zilei de 02.07.2026, inculpata a determinat-o pe victimă să îi scoată pe cei doi nou-născuţi în faţa locuinţei, sub pretextul că aceştia vor fi preluaţi de misionari ai Bisericii Catolice şi duşi la Vatican, urmând ca ulterior să fie dusă şi ea acolo.

„În acest context, inculpatul G.D.S., având faţa acoperită, i-a preluat pe cei doi nou-născuţi, în vârstă de 5 luni la acel moment, şi, împreună cu inculpata M.F., au plecat cu cei doi nou-născuţi, făcând-o pe victimă să creadă că au decedat. Timp de 24 de zile, ambii inculpaţi, unul dintre ei fiind inclusiv dependent de droguri, au ţinut cei doi bebeluşi în captivitate, împreună şi cu fiica lor biologică, dormind într-un autoturism şi câştigându-şi traiul din cerşit şi comiterea de furturi, fiind depistaţi de lucrătorii de poliţie la data de 25.07.2026”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Procurorii precizează că ambii nou-născuţi au fost salvaţi şi înapoiaţi mamei lor.

Acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.