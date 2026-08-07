Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit în vestul Filipinelor

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a avut loc vineri în vestul Filipinelor, potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (PHIVOLCS), și a fost resimțit în capitala Manila, au declarat martori ai agenției Reuters.

Cutremurul, înregistrat la ora locală 10:38 dimineața a avut epicentrul la aproximativ 21 km sud-vest de Mamburao, în provincia Occidental Mindoro, la o adâncime de 10 km, a precizat PHIVOLCS într-un comunicat inițial.

Martorii Reuters din Manila au declarat că seismul a fost resimțit într-o clădire de birouri din capitală. Angajații unei agenții de stat au fost rugați să evacueze clădirea, ca măsură de precauție.

PHIVOLCS a precizat că nu se preconizează pagube în urma cutremurului, deși sunt posibile replici.

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