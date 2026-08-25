Un cutremur cu o magnitudine aproape de maximul acestui an s-a produs în România marți dimineața. S-a simțit și în București

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 grade pe Richter s-a produs marţi dimineaţa, la ora 4:56, în judeţul Buzău, conform datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 145,2 km, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km sud de Focşani, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 62 km sud de Buzău, 65 km est de Braşov şi 83 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 20 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 4,5 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea, şi a avut o magnitudine de 4,5 grade.